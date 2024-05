V petek, 17. maja, bo v Hiši kulture – farni dvorani premiera muzikala Cabaret Celovec Klagenfurt. 14 nastopajočih društvenic in društvenikov SPD Zarja in SPD Trta nas z muzikalom popelje v prelomno leto 1938 na Koroškem.

Sodeč po generalki, so se društvenice in društveniki SPD Zarja iz Železne Kaple in SPD Trta iz Žitare vasi temeljito pripravili na premiero muzikala Cabaret Celovec Klagenfurt. Petje v slovenščini je razločno in razumljivo, scena domiselno izkoriščena, kostumi prepričljivi, zgodba uprizoritve pa zabavna in obenem pretresljiva.

Plesalka Lulu je lastnica »najdaljših nog na Balkanu« …

Dogajanje je postavljeno v Celovec aprila leta 1938, ko v senzualni kabaret Celovec Klagenfurt, oblikovan po vzoru berlinskega KitKat kluba, vdre politika s Hitlerjevim obiskom Celovca, ki ga v predstavi prenaša radio. A tudi koroški nacist Ernst Ludwig, sicer nepomemben tihotapec svilenih nogavic iz Pariza, s svojim sovraštvom do Judov pokvari poroko gospoda Schultza, ki je Jud, in gospodične Schneider, pri kateri stanujejo plesalke Cabareta Celovec Klagenfurt. Med temi prominentno vlogo zaseda Angležinja Sally Bowles, ki jo je prepričljivo koketno upodobila Helena Gregorn.

V zgodbi muzikala igrata veliko vlogo ljubezen in ljubimkanje, glasba, pa tudi diskriminacija vseh, ki niso Nemci. Kot ob koncu kratkočasnega, malo več kot dve uri trajajočega muzikala pove Chantal, judovska lastnica kabareta, ki mora spakirati kovčke in zapustiti Celovec, so za pregon »najprej na vrsti Judje, nato Slovenci«.

Praznovanje poroke se zaradi intervencije nacista klavrno konča.

Pod režijo, koreografijo in priredbo besedila Joeja Masteroffa se podpisuje Mariborčanka Maja Pihler Stermecki, ki jo občinstvo pozna tudi kot pevko Bilbi. V predstavi v živo igra jazz trio, Tomaž Boškin na harmoniki pa v predstavi med drugim izvede »Belo nedeljo« Reszo Seressa in šlager »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt« Friedricha Hollaenderja.

Razprodana premiera

Sally Bowles (Helena Gregorn) in Clifford Bradshaw (Roman Petek)

Vstopnice za premiero v petek, 17. maja, so že pošle. Na voljo so še vstopnice za ponovitev v nedeljo, 19. maja, ob 16.00 v Hiši kulture – farni dvorani. V muzikalu Cabaret Celovec Klagenfurt nastopajo: Helena Gregorn, Roman Petek, Maria Ošina, Willi Ošina, Silvia Orasche, Fabijan Benetik, Anja Orasche, Majda Furjan-Kutschnig, Dunja Kutschnig, Nina Smrtnik, Katja Ošina, Jasmin Osojnik, Katja Osojnik in Tomaž Boškin.

Maja Pihler Stermecki, režiserka:

V priredbo muzikala, v originalu nastopa judovska skupnost, sem na nežen način želela vključiti koroške Slovence in njihove probleme. Dogajanje je postavljeno v čas Hitlerjevega obiska Celovca 4. aprila 1938, ki sproži izbruhe rasne nestrpnosti.

Mira Strnad-Miricota, kostumi:

Prihajam iz Maribora, ukvarjam se z oblikovanjem oblačil za gledališče in vsakdan. Z Majo Pihler Stermecki že dolgo uspešno sodelujem. Kostumi za muzikal morajo biti vsaj malo glamurozni, predvsem pa taki, da jih lahko igralci hitro zamenjajo.

Katja Osojnik (levo) in Nina Smrtnik (desno), SPD Zarja:

Katja Osojnik: Kot društvenica Zarje sem nastopila v muzikalih Hotel Obir, Kralji ulice, Love is in the air in zdaj v Cabaret Celovec. Muzikal smo začeli pripravljati konec oktobra lani, v njem igram plesalko Helgo in carinika.

Nina Smrtnik: Zame je to drugi muzikal, prvič sem igrala lani v Hotel Obir.Ples je zame mnogo težji kot petje. Na srečo zna naša režiserka plesati, peti, koordinirati in organizirati. V predstavi nastopam kot Lulu, lastnica najdaljših nog na Balkanu.