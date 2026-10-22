Boj med mladimi razvijalci aplikacij

Starejšo gledališko skupino iz Šentjanža v avtorski predstavi Aplikacija za aplikacijo srečamo v šolski učilnici pred testom iz informatike. Med testom pridno prepisujejo s telefonov, dokler jih ne zaloti učiteljica. Za kazen morajo ostati še eno uro in se učiti informatiko. Ta ura se spremeni v tekmovanje med dvema skupinama, ki svoje znanje uporabita za izdelavo aplikacij. Ena skupina ustvari Easy Vezalke, aplikacijo, ki šteje, kolikokrat na dan si zavežeš čevlje. Druga pa se spomni aplikacije Mira Chat, ki pozna odgovor na vsa vprašanja.
Ti dve skupini občinstvo pred koncem predstave prosita, da s svojim aplavzom - intenzivnost aplavza seveda meri posebna aplikacija – oceni predstavitev njihovega izdelka. Na premieri je najmočnejši aplavz požela aplikacija za štetje tega, kolikokrat si na dan zavežeš čevlje. Na ponovitvi v nedeljo, 18. oktobra, je občinstvo drugače glasovalo, ve povedati mentorica Julija Schellander-Obid, ki skupino vodi skupaj s Tomažem Ogrisom. Z odprtim koncem aktualna avtorska predstava Nike Brgant (besedilo in režija) občinstvo sprašuje, ali višje vrednoti nekaj zabavnega, a povsem nekoristnega, ali pa nekaj precej suhoparno pametnega.
»Informatika je najslabši predmet, učijo nas snov iz prejšnjega stoletja. Vse, kar hočeš danes vedeti, lahko itak vprašaš ChatGPT«. Zanimiva je tudi porazdelitev vlog na uri informatike. Poleg dveh piflark nastopajo v sebe zagledana bodoča influencerka, mlad heker, zdolgočasena alternativka in še nekaj drugih likov, brez katerih ne more nobena srednja šola. Katero aplikacijo pa bi vi nagradili z aplavzom, tisto, ki šteje zavezovanje vezalk, ali ono, ki pozna odgovore na vsa vprašanja?
To je moja šesta predstava in je zelo smešna. Igram glasno deklico, ki zelo veliko pametuje in zelo rada ukazuje. Obiskujem drugi razred Slovenske gimnazije, v prostem času plezam in se učim saksofon pri Mihi Vavtiju. Ko bom velika, želim postati igralka, moja najljubša predmeta v šoli sta telovadba in nemščina. Sem najmlajša v skupini, a se dobro razumemo med seboj.
Že osmo leto nastopam v predstavah gledališke šole Šentjanž in bom še naprej nastopal tukaj. Sem edini fant v starejši skupini, vse že zelo dolgo poznam in se dobro zastopimo. Igram mojstra za programiranje, hekerja, ki najprej vdre v šolski strežnik, nato pa ustvari Mira Chat. V Slovenski gimnaziji je moj najljubši predmet telovadba, v prostem času pa že devet let igram bobne v nemški glasbeni šoli, sam pa sem se naučil igrati kitaro.
Kmalu bom dopolnila 16 let in sem najstarejša v naši gledališki skupini. Tudi iz Slovenske gimnazije se poznamo, smo prijatelji in se družimo med seboj. Zelo me zanima glasba, pojem in igram klavir, pa tudi pesmi pišem. Poslušam predvsem alternativno in neodvisno glasbo, trenutno imam najraje slovenska benda Siddharta, ki sem jo v živo slišala na pliberškem jormaku, in Katalena. Laže bi živela brez pametnega telefona kot pa brez klavirja. V šoli pa imam najraje matematiko in fiziko.
Iz rubrike Galerije preberite tudi