Boj med mladimi razvijalci aplikacij

Starejšo gledališko skupino iz Šentjanža v avtorski predstavi Aplikacija za aplikacijo srečamo v šolski učilnici pred testom iz informatike. Med testom pridno prepisujejo s telefonov, dokler jih ne zaloti učiteljica. Za kazen morajo ostati še eno uro in se učiti informatiko. Ta ura se spremeni v tekmovanje med dvema skupinama, ki svoje znanje uporabita za izdelavo aplikacij. Ena skupina ustvari Easy Vezalke, aplikacijo, ki šteje, kolikokrat na dan si zavežeš čevlje. Druga pa se spomni aplikacije Mira Chat, ki pozna odgovor na vsa vprašanja.