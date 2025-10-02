35 let ohranjajo slovenščino preko lutkarstva

Breda Varl (76)

Maribor Maribor

Pravzaprav sem jaz od vsega začetka zraven. S Tinetom sva vedno delala v paru – on je režiral, jaz pa sem skrbela za likovni del, za sceno, kostume in seveda lutke. Največ mi pomeni, da so iz otrok, ki so v 90. letih začeli z nami, zrasle samostojne in samozavestne osebnosti. Nekateri so šli poklicno v umetniške vode, drugi ne, a vsi so ostali pripadniki narodne skupnosti in hkrati tudi potencialni obiskovalci kulturnih prireditev. Za naprej si najbolj želim, da bi lutkarstvo še vedno povezovalo otroke, mladino in odrasle – da bi v njem našli prostor za ustvarjalnost, igro in druženje. In da bi razumeli, kako pomembno je, da ohranjamo svoj jezik, svojo pripadnost in svojo kulturo.