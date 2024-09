Nedelja v Svaveji uti: oddaja voščil, priznanje upokojencem in načep soda piva

Nedelja na Pliberškem jormaku je bila posebej praznična v Svaveji uti, kjer je slovenski spored ORF v živo prenašal oddajo »Čestitamo in pozdravljamo«. Iz šotora SPD Edinost v Pliberku se je oglašala moderatorka Daniela Topar. Za glasbeno spremljavo so poskrbeli MoPZ Foltej Hartman, MoPZ Janez Petjak, ansambel Valovi in Godba na pihala Šmihel. Župan Štefan Visotschnig je predsedniku Slovenskega društva upokojencev v Pliberku izročil občinsko priznanje za delo društva na jormaku. V Svaveji uti je letos potekalo že 30. mednarodno srečanje upokojencev.