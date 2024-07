V soboto, 29. junija, so se Šmihelčani zbrali v farni dvorani, da bi proslavili njeno svečano otvoritev po večletni prenovi celotne hiše. Skupaj so si ogledali kulturni program, uživali v glasbi, si ogledali novosti v stavbi in se družili na vrtu. Bilo je prijetno srečanje društvenikov z obiskovalci kulturnega doma.

Program večera je pripravila režiserka Alenka Hain, ki v hiši Kulturnega prosvetnega društva Šmihel redno dela z domačimi mladimi gledališčniki. V prenovljeni farni dvorani so poleg Gledališke šole KPD Šmihel nastopile tudi Lutke Šmihel, domače gledališke skupine in Mešani pevski zbor Gorotan. Za glasbeni okvir pa je poskrbela Mala godba, ki jo sestavljajo E. Krištof, A. Ipavec in G. Pacorig.

Mladi gledališčniki se veselijo prenovljenega odra.

Predsednik društva Silvo Jernej je predstavil pretekla tri leta, ko so načrtovali in prenavljali priljubljeni kulturni dom. Poudaril je, da je to hiša topline, pa tudi toplote. Za toplino poskrbijo pristni medčloveški odnosi, za toploto pa novo centralno ogrevanje. Predstavil je še nekaj sprememb: nov, akustično prilagojen strop je izboljšal slišnost v dvorani, obnova odra je izboljšala njegovo funkcionalnost, premična tribuna pa nudi večjo vidnost dogajanja na odru. Stole, ki so obiskovalcem hiše služili že vse od otvoritve dvorane leta 1970, so nadomestili novi, zložljivi stoli, hiša pa se ponaša tudi z moderno tehniko, večnamenskim prostorom, novimi okni in tlemi, pa tudi z brezovirnim dostopom do sanitarij oz. do poslopja samega.

Božji blagoslov in križ za nadaljnje kulturno udejstvovanje.

Zakaj so se društveniki odločili za prenovo poslopja? »Obnova farne dvorane ne zagotavlja samo ohranjanja pomembne hiše v središču Šmihela, temveč ohranja tudi življenje in vibracijo v kulturnem središču in ustvarja prostor za različne umetniške in kulturne dogodke,« je pojasnil predsednik Jernej in se posebej zahvalil članom projektne skupine, ki se je prvič sestala že oktobra leta 2020, načrtovala in zbirala finančna sredstva, pa tudi izvajala in vodila gradbena dela. Za vse to so dobili priznanja: Micka Opetnik, Andreas Wutte, Pep Trap, Benjamin Butej, Florian Krivograd, Niko Krištof, seveda pa tudi arhitekt Friedl Prasenc. Trud in čas pa so žrtvovali tudi drugi društveniki in prijatelji – prenovo so podprli s kar 3500 urami dela. Brez finančnih podpor raznih organizacij in darovalcev tako obsežen projekt ne bi bil možen – vanj so vložili kar 500.000 €.

Lutkarji so obiskovalce popeljali v preteklost, ko jih je pogosto zeblo, saj v hiši še ni bilo centralne kurjave.

Kulturni dogodek ob otvoritvi prenovljene farne dvorane je pokazal moč in složnost prebivalstva, ko gre za skupne cilje, kot sta ohranjanje slovenske kulture in slovenskega jezika. Dvorano je blagoslovil domači farni župnik Slavko Thaler. Kulturnemu programu je sledil ogled pritličnih prostorov z razstavo o zgodovini nekdanje Robačeve hiše, ki je nekoč bila kaplanija, potem pa ljudska šola z 250 otroki. Šmihelska fara je hišo kupila leta 1969. Takrat so jo obnovili, tako da je kot kulturni dom delovala že vse od januarja 1970. Več kot pol stoletja pozneje se je prijeten večer v ponovno obnovljenih prostorih končal z druženjem ob pijači in dobri zakuski.

Več slik: www.novice.at/novafarna