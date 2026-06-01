Obirsko skupaj zapelo pri Kovaču

1.6.2026 Obirsko Ebriach Novice
V četrtek, 21. maja, je v gostišču Kovač potekal koncert Obirska poje.
Mlade Obirčke vodita Judith Paulitsch in Tanja Smrtnik-Furjan

Koncert je organiziralo Pevsko društvo Obirsko, ki ga od leta 2022 vodi Regina Smrtnik, moderacijo pa je prevzel njen mož Franc-Jožef. Na koncertu so se predstavile pevske sekcije izpod Obirja, pa tudi gosti. Mini Obirčki, ki večinoma štejejo dve leti, so za nastop še premladi, Moški PZ Valentin Polanšek pa bo zapel naslednje leto. Domačine sta zastopala MePZ  Obirsko in Mladinski pevski zbor Obirčki, goste pa Lovski zbor Železna Kapla, Tamburaška skupina Tamika in Klong Quadrat iz  Grabštanja.

