Zveza slovenskih žena je 21. septembra vabila na občni zbor v šentjanški k&k. Predsednica Daniela Topar, ki je vodstvo Zveze slovenskih žena prevzela leta 2018, je z veseljem po šestih letih v živo pozdravila skoraj polno dvorano žensk, saj je zadnji občni zbor leta 2021 potekal le preko spleta.

Iz poročila o delovanju Zveze slovenskih žena je bilo razvidno, da so bile ženske aktivne tudi v času pandemije, saj so pripravile številne projekte oz. (spletne) prireditve. Predsednica Daniela Topar je povedala, da so spletne prireditve vplivale na strukturo udeleženk, saj so pritegnile več mlajše publike, ki je v vsakdanu bolj vajena upravljanja moderne tehnike ter stikov preko spleta.

Kaj si članice želijo za nadaljnje uspešno delovanje Zveze slovenskih žena? V prihodnje želijo svoje aktivnosti bolje predstavljati in arhivirati na lastni spletni strani. Tej nalogi se bodo posvetile že letos, predvsem pa naslednje leto, saj se zavedajo, da je treba lastne dosežke dobro predstaviti javnosti, da bi postale še bolj opazne in da bi v svoje vrste pritegnile tudi več mlajših žensk.

Občni zbor je bila dobrodošla priložnost za izmenjavo mnenj in pobud, pomenil pa je tudi razrešitev dosedanjega ter volitve novega izvršnega in upravnega odbora.

Novi upravni odbor Zveze slovenskih žena ima 19 članic, novi izvršni odbor pa predstavljajo: predsednica Daniela Topar, podpredsednici Julija Schellander-Obid in Mojca Koletnik, tajnica Trudi Wieser-Moschitz in njena namestnica Eda Velik ter blagajničarka Andrea Metschina in njena namestnica Martina Weinfurtner.

Po občnem zboru je sledilo druženje, nato pa predavanje zdravnice Darine Gabriel o ženskem zdravju z ginekološkega vidika. S tem predavanjem se je začel cikel prireditev na temo »žensko zdravje«.

Kdaj si si nazadnje vzela čas zase?

V ciklu prireditev na temo »žensko zdravje« Zveza slovenskih žena vabi na globoko sproščanje in odpravljanje stresa z meditacijo in zvočno terapijo. Delavnico bosta vodili akademska glasbenica in certificirana zvočna praktičarka Katja Osterc-Pavlič in učiteljica Eco Nidre Barbara Favento. Zveza slovenskih žena vabi ženske vseh starostnih skupin.

Kdaj: petek, 4. oktober, ob 19. uri Kje: iKult center v Celovcu

Prijave: do 2. oktobra 0463/514300-22