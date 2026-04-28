Občni zbor SPD Danica: Pomladili so ožji odbor

Delovanje Mladinskega zbora Danica v preteklih štirih letih, pa tudi Dečel Danice je predstavila Barbara Mistelbauer-Stern. O otroškem zboru Danica je poročala Sara Ouschan, o Zvezdicah Danice pa Elena Rutar. Delovanje Kežarjevih vnukov je predstavila Kristina Behrens, Korenin Danice pa zborovodkinja Anica Maraž-Kežar. Maria Hobel je spregovorila o dejavnosti odrasle gledališke skupine, ki je nazadnje uprizorila komedijo Žalujoča družina. Rozi Kummer-Pasterk je predstavila kooperacijski projekt s skupinami krške škofije, skupaj s katerimi je Mladinska gledališka skupina na nedavnem gledališkem natečaju škofije s predstavo Vidim te – Ich sehe dich osvojila 2. mesto. O dejavnostih otroške lutkovno-gledališke sekcije je spregovoril Samo Wakounig. Volitve novega odbora so prinesle pomladitev ožjega odbora društva. Predsednik SPD Danica ostaja Samo Wakounig. Funkcijo tajnice je prevzela Elena Rutar, ki ji bo ob strani kot namestnica stala Danica Kežar. Blagajničarka je postala Kristina Behrens, njena namestnica je dosedanja blagajničarka Marica Sommeregger. Podpredsednica SPD Danica je Sonja Hribar-Marko, podpredsednik pa Miro Wakounig. Občni zbor so pozdravili tudi Mitja Rovšek, poslovodja SPZ, ki je solastnica stavbe, tajnik Krščanske kulturne zveze Martin Kuchling in župan Škocjana Thomas Krainz.

