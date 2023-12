Študentskemu klubu na Dunaju, kakor tudi celovškemu klubu, bosta odslej predsedovali dve predsednici. Na občnem zboru sta bili soglasno izvoljeni Elsa Logar in Lucija Pfeifer.

Odločitev, zakaj sta novi predsednici nastopili na občnem zboru v dvojici, je bil za njiju enostaven, sta povedali. Ker sta opazili, da dobro delujeta kot tim in dunajski odbor tako ali tako vse dela kot ekipa, sta želeli prevzeti skupno vodilno funkcijo.

Novi predsednici KSŠŠD, z leve: Elsa Logar (24) s Suhe

in Lucija Pfeifer (21) iz Ljubljane

Poti novih predsednic do kluba

Elsa ni doraščala dvojezično, četudi so njeni stari starši in oče govorili slovensko. Slovenščino se je naučila v šoli. Dunajski klub je spoznala preko prijateljev in prijateljic. Preko lutkanja v klubu se je poglobila v jezik in se sedaj pri govorjenju slovenščine počuti vedno bolj gotova. Lucija prihaja iz Ljubljane. Pri 12 letih se je vpisala na Slovensko gimnazijo v Celovcu. Kakor Elsa je preko prijateljskega kroga spoznala dunajski klub. Za novi predsednici je klub postal drugi dom. Pri tem pa čara ne naredi prostor, temveč osebe, ki prihajajo in delajo tam.

Načrti za naslednje leto

Letos je bilo v ospredju klubskega delovanja praznovanje 100. obletnice, v naslednjem letu pa se klubašinje in klubaši želijo posvetiti obnovi prostorov za rdečimi vrati. Še naprej bodo izvajali stalnice, začenši z »antifašistično zimo«. Tema prireditvenega niza, ki bo januarja, bo 30. obletnica začetka serije atentatov v Avstriji, t. i. »Briefbombenterror«.

Spremembe dunajskega kluba

Predsednici: Elsa Logar in Lucija Pfeifer (prej Simon Urban); tajnik: Shayan Wein; namestnik tajnika: Janez Feinig (prej Elsa Logar); blagajničarka: Selma Logar (prej: Daniel Trampusch); namestnica blagajničarke: Mira Gabriel (prej Lena Krawanja-Ortner); knjižničarka: Mija Krajger (prej Lucija Pfeifer); zastopnica knjižničarke: Yara Palmisano (prej: Zala Koschier).