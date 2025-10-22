Novi izzivi pred narodno skupnostjo

Omizje z naslovom » Slovenska narodna skupnost – manjšina, ki se krči?«, pa tudi simpozij je povezoval pravnik Roman Roblek. Pedagoginja Natalie Bierbaumer iz Šentjakoba je po starih starših prva v svoji družini znova spregovorila v slovenščini. Ravnateljica Slovenske gimnazije Magdalena Kulnik je predstavila upad števila dijakov in izzive, ki jih pred osrednjo izobraževalno institucijo koroških Slovencev prinaša uvedba slovenščine tudi na srednjih šolah v okraju Beljak. »S tem pa mi izgubimo dijake. A naša gimnazija ostaja edina šola v Avstriji, ki ima slovenščino kot učni jezik.« Poslovodkinja k & k centra Šentjanž Julija Schellander-Obid je na primeru Gledališke šole Šentjanž izpostavila dodatno vrednost otroškega odrskega udejstvovanja, ki je v samozavesti in samoumevnosti rabe slovenščine v vseh okoliščinah. Predsednica Zveze slovenskih žena Daniela Topar je spomnila na slovenske žene in matere, ki so leta 1957 »res šle od hiše do hiše in prepričevale starše, da se ne pustijo ustrahovati in da prijavijo otroke na Slovensko gimnazijo, zelo aktivne pa so bile tudi pri ustanavljanju zasebnih dvojezičnih vrtcev na podeželju«.