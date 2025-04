Nova sodelavka muzeja v Globasnici: »Zgodovina nam daje orientacijo«

Veliko več boste lahko odslej izvedeli od Martine Boinig, ki je pred kratkim v globaškem muzeju nastopila službo muzejske pedagoginje in posredovalke kulture. Doraščala je v Vidri vasi pri Pliberku. Pravi, da je kot mlado dekle veliko časa preživela z babico Katarino. »Obiskovali sva družine v okolici, šli k majniku (šmarnicam), delali na polju, v adventu nosili Marijo od hiše do hiše,« se spominja. S težkim glasom pripoveduje, da je imela še brata Andreasa, ki je leta 2020 umrl veliko prezgodaj, star komaj 42 let. Martina Boinig je po glavni šoli obiskovala trgovsko akademijo v Velikovcu, kjer je maturirala. Več kot deset let je delala v gostinstvu pri Mohoriču kot natakarica, v kuhinji, kot blagajničarka ali na polju, če je bilo treba, je pazila tudi na otroke. Delala je, da si je prislužila denar, da je lahko študirala. »Vselej sem hotela študirati, a te možnosti od doma nisem kar tako dobila. Že kot deklica sem rada poslušala zgodbe starih ljudi in kako so živeli,« pripoveduje Boinig. Razmišlja, da je morda tudi to bil razlog, da se je pri 24 letih odločila za študij kulturne antropologije ter še slovenščine in ruščine. Študirala je v Celovcu, Gradcu in Ljubljani. V zaključnih delih je obravnavala slovensko terminologijo sob v kmečkih hišah na primeru Vidre vasi in vpliv umetniškega kolektiva Neue Slowenische Kunst na demokratizacijo Jugoslavije. Med študijem je veliko potovala, obiskovala poletne šole v Rusiji, v Sloveniji, na Hrvaškem, bila je tudi v Ameriki. Pravi, da je najraje potovala z vlakom ali z avtobusom, ker se tako največ vidi in izve o drugih državah. Priznava, da je radovedna oseba.