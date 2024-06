V Možberku so mdr. nastopili vokalna skupina Klika, tamburaški ansambel Tamika, šolarji srednje šole Možberk, Stephan Lerchbaumer na saksofonu, mešani zbor Možberk s Singgemeinschaft Wölfnitztal in društevniki SPD Zarja. Foto: LPD/KUESS

V Možberku so v sredo, 5. junija, odprli serijo prireditev Kulturni tandem. Nastopili so kulturniki iz Železne Kaple in iz Možberka. Do 21. februarja 2025 bo na sporedu 17 prireditev.

Župan Možberka Herbert Gaggl je ob pozdravu povedal, da je zelo ponosen, da je Možberk ena od dveh občin, ki sodelujeta pri prvem kulturnem tandemu. Kulturni tandem da naj stoji za povezanost, dialog, razumevanje, izmenjavo in za raznolikost ter da se pogovarjamo drug z drugim in ne drug o drugem. Poudaril je pomen demokracije in miru ter povedal, da kdor spi v demokraciji, se bo zbudil v diktaturi.

Dvojezično je pozdravil deželni glavar Peter Kaiser in povedal, da je bilo doslej 30 Kulturnih tednov in da je treba te pozitivne izkušnje izkoristiti in prenesti na Kulturni tandem.

V imenu soprirediteljic Krščanske kulturne zveze in Slovenske prosvetne zveze je spregovorila podpredsednica SPZ Julija Schellander-Obid: »Že od samega začetka je bila glavna zamisel Kulturnega tedna neke vrste posrečeno srečevanje obeh narodnih skupnosti in jezikov na Koroškem, povezovanje, spodbujanje dialoga ter novih pogledov na soseda v deželi in na njegovo kulturo. Z novo obliko Kulturnega tandema, ki naj bi vsako leto povezoval dve občini oziroma občino v enojezičnem območju s slovenskim društvom v dvojezični občini, in to čez daljše časovno obdobje, naj bi ta prizadevanja v najboljšem primeru dosegla novo stopnjo in postala še bolj trajnostna.«

V soboto, 15. junija, je na sporedu druga prireditev tandema. Pogovore na poti po parkurju sreče bosta vodila Arnold Mettnitzer in Zdravko Haderlap. Prireditev bo ob 15. uri v parkurju sreče v Možberku.

Spored Kulturnega tandema v celoti je na www.novice.at/tandem2024