V petek, 4. novembra, je MoPZ Trta iz Žitare vasi s slavnostnim koncertom praznoval 50 let moškega zborovskega petja.

Ana Einspieler v družbi pevcev Damjana Sterna in Romana Petka

Bil je večer, ki bo številnim obiskovalkam in obiskovalcem gotovo še dolgo ostal v lepem spominu. V nabito polnem Kumstu v Žitari vasi so pevci MoPZ Trta praznovali pol stoletja obstoja zbora. Ustanovitve zbora v letu 1972 se prvi zborovodja Jozi Starz spominja takole: »V februarju 1972 smo se srečali pri Pevcarju v Drabunažah, da bi se pogovorili o ustanovitvi moškega zbora. Tedaj je stari Andrej Ogris prinesel rokopisno notno knjižico in piščal za intoniranje in mi rekel ‘ti nas boš pa učil’. Tako sem postal pevovodja zbora Trta.« Pri prvem nastopu na občnem zboru društva so teden po ustanovitvi zbora zapeli Franci Tomasch, Tinej Hribernik, Franci Urank, Joza Golavčnik, Jozi Starz in Mirko Ogris st., slednji še danes prepeva v zboru, tudi minuli petek je stal na odru. Še štirje ustanovni člani zbora so živi. Mirka Ogrisa st., Franca Uranka in Jozeja Starza so v petek počastili. V imenu zbora in društva sta se jim zahvalila Pauli Stern in Roman Petek, predsednik SPD Trta. Ustanovni član Tinej Hribernik pa na koncertu ni mogel biti prisoten.

Tudi mladina je bila navdušena.

Minuli petek je zbor še enkrat zapel pod taktirko prvega zborovodje in pesem »Oj, mladost ti moja« je šla pod kožo.

Jozi Starz je zbor vodil od vsega začetka do leta 1993, ko je piščal predal v roke Paulija Sterna, ki se je v zbor vključil leta 1978. Kakor piše v jubilejni brošuri zbora, je Stern »z veliko nadarjenostjo, zagnanostjo in mladostno energijo stopnjeval izredno dinamičen razvoj že dotlej dobro uveljavljenega zbora.« Naj omenimo le nekaj viškov: leta 1999 so ob stoletnici rojstva Pavla Kernjaka navdušili s celovečernim koncertom Kernjakovih pesmi, imeli so številne celovečerne koncerte, med drugim tudi v ljubljanski filharmoniji. Še danes se mnogi radi spominjajo pop-acapella-projekta »Trtapella«, s katerim je zbor leta 2010 s petjem z mikrofoni stopil v novo dobo delovanja. In prav so imeli, saj je bila publika navdušena. Minuli petek v Žitari vasi niso praznovali le obletnice zbora. Bil je to tudi koncert, ko je Pauli Stern vodstvo zbora uradno predal v roke Tomaža Boškina, ki zbor spremlja že od leta 2021. Opazno je bilo, da mu ni bilo lahko, tudi pevcem bo Pauli Stern manjkal, saj iz zdravstevnih razlogov začasno zapušča tudi zbor. Na koncertu so se mu pevci zahvalili, dolgoletni predsednik SPD Trta Slavko Einspieler mu je predal zlato ploščo »Trtapella«.

Župnik Martin Horvat je »blagoslovil« novega zborovodjo Tomaža Boškina.

Zbor je v petek na visokem nivoju predstavil klasične in sodobne pesmi, pohvali se lahko tudi z odličnimi solisti, publiko je zelo navdušil solo mladega pevca Damjana Sterna, sina Paulija Sterna.

Uspešna pevska pot MoPZ Trta se bo nadaljevala, saj je v vrstah videti kar nekaj mladih obrazov, ki se bodo ob izkušenih pevcih razvijali naprej. Najstarejša vinska trta na svetu, vsaj tako piše v Guinnessovi knjigi rekordov, je stara že 400 let. Društvu in zboru Trta iz Žitare vasi pa lahko samo želimo, da bi še vsaj tako dolgo rasla in še naprej bogato rodila.