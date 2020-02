… in to v najlepši slovenščini. Občinstvo jo je sprejelo z nav- dušenjem, prav tako pa ni smela manjkati pesem »Mi se imamo radi«.

Pred dvema letoma je pustna prireditev celovških mestnih sodnikov (Stadtgerücht) s predsednikom Willijem Nollom na čelu močno razburila duhove zaradi (neokusnega) prizora na temo pribežniki. Koroška Caritas je grozila celo s pritožbo. Na koncu so se pobotali, nenazadnje pa tudi ne gre pozabiti, da je združenje celovških mestnih sodnikov zelo aktivno tudi na karitativnem področju mdr. z izkupičkom iz letne prireditve Čar starega mesta (Altstadtzauber) ter iz celovškega pusta. Poleg tega so se sodniki že lani odločili, da postrežejo pod novim igralskim vodjem Haraldom Janeschem z reformiranim programom, reformiranim tako v vsebinskem oziru kot tudi glede režije in scene pustne predstave.

Pomembno vlogo imata tudi kancler Siegfried Torta ter Reinhard Blaschitz, ki sta znana kot duhovita humorista na visoki ravni. Tudi razprave s šefom mestnih sodnikov Willijem Nollom, ki navdušuje kot samozavesten rožanski župan, so poglobljene in duhovite.



Asterix vpraša Maca Teefaxa: Kdaj si pravzaprav spoznal svojo ženo? Mac Teefax: Naslednji dan po ohceti. Ni bilo dobro.

Študent svojemu očetu: Dragi oče, če te prosim za denar za knjige, mi prosim ne pošlji knjig.

Za veseli zaključek skrbi vsako leto skupina Suetschach Harmonists. Letos so navdušili tudi s pesmijo Modrijanov »Ti, ti si moja rožica« in to v najlepši slovenščini.