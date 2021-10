Pred nedavnim je bil park pred pliberško ljudsko šolo še dokaj temen kraj, v njem so stali spomeniki za padle vojake prve in druge svetovne vojne ter Koroških prostovoljnih strelcev. Po soglasnem sklepu pliberškega občinskega sveta so park v sklopu projekta »Carinthija 2020« preoblikovali, spomenike pa prestavili ob pokopališče, kjer je nastal nov univerzalen spominski park s spomenikom za pliberške žrtve nacionalsocializma. V parku, ki sta ga oblikovala arhitekta, zakonca Margarethe in Anton Oitzinger, je veliko igrač za otroke in mlade, klopi in mize za starše in telovadno orodje. Občinski odbornik Daniel Thaler (EL) pa je ob odprtju dejal, da bodo po možnosti še kaj dodali. Park je blagoslovil domači župnik Ivan Olip, ki je tako kot deželni glavar Peter Kaiser pohvalil dobro sožitje narodov v Pliberku. Glasbeno so odprtje oblikovali šolarji ljudske šole Pliberk (pod vodstvom Traudi Katz-Lipusch), celotno odprtje je bilo dvojezično, zelo primerno sta ga moderirali dve šolarki. Prava atrakcija so bile pravljične figure, zmaji in klovni umetniške skupine Jakotopia. Pliberški župan Stefan Visotschnig je povedal, da ga zelo veseli, da je novi park tako priljubljen in dobro obiskan. Med gosti so bili še občinski odbornik Vinko Kušej, mestni svetnik Manfred Daniel, predsed-nik KPD Drava Lenart Katz, ravnatelj Evropske šole Šmihel Danilo Katz in župan Galicije Hannes Mak.