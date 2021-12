K sliki oranžno osvetljene cerkve v Selah: Če ste se morda čudili, zakaj so od 25. novembra naprej cerkve na Koroškem osvetljene oranžno, je to zato, ker naj bi oranžna barva simbolizirala prihodnost brez nasilja nad ženskami. Katoliška cerkev na Koroškem je namreč partner zvezne akcije »16 dni proti nasilju nad ženskami«. Na fotografiji je oranžno osvetljena cerkev v Selah, ki jo je osvetlila fara Sele oz. farni svet Sele. Društvo KPD Planina Sele akcijo podpira in je sliko osvetljene cerkve v Selah objavilo tudi na FB-strani društva. Foto: Marko Oraže

Leta 1999 je Organizacija združenih narodov 25. november razglasila za dan boja proti nasilju nad ženskami. Odtlej vsako leto med 25. novembrom in 10. decembrom, dnevom človekovih pravic, na problematiko nasilja nad ženskami opozarja kampanja »16 dni proti nasilju nad ženskami«. Številni dogodki v tem okviru bi morali potekati tudi na Koroškem, a je pandemija organizatorkam že drugič prekrižala načrte.

25. november je dan boja proti nasilju nad ženskami zato, ker so bile na ta dan po večmesečnem mučenju ubite sestre Mirabal. Sestre Patria, Minerva in Maria Teresa so v 20. stoletju živele v Dominikanski republiki, mučile in umorile pa si jih varnostne sile diktatorja Rafaela Truilla, ki je v Dominikanski republiki vladal do leta 1961.

Mizoginija, torej sovraštvo do žensk, nasilje nad ženskami in femicidi, uboji žensk, seveda niso omejeni na Srednjo Ameriko. V Avstriji, torej tudi na Koroškem, vsaka peta ženska izkusi nasilje na lastni koži, največkrat na domu s strani partnerja. Najnevarnejši kraj za žensko je tako paradoksalno prav tisti kraj, na katerem naj bi se počutile najbolj varno.

Prazniki in pandemija zaostrujejo situacijo

Že v preteklosti so razne svetovalne službe, med katere spadajo tudi telefoni za klic v sili, največje povpraševanje po njihovih storitvah beležile ravno v času okoli božiča, ki ga zaradi praznikov in vremena ljudje večina ljudi preživlja doma. To izkustvo nevarne bližine je pandemija še zaostrila, s tem pa tudi stisko številnih žensk z nasilnim partnerjem.

Tudi štiri varne hiše na Koroškem zaznavajo povečanje števila žensk, ki pri njih iščejo zavetje, in sicer za deset odstotkov v primerjavi s časom pred pandemijo. Poleg tega ženske, ki se pred nasiljem zatečejo v varne hiše po Koroškem, v njih preživijo tudi dlje časa (15 odstotkov dlje). Pot v varno hišo večinoma vodi preko Koroškega centra za zaščito pred nasiljem (Gewaltschutzzentrum Kärnten). Na Koroškem za žrtve spolnega nasilja podporne storitve ponuja tudi svetovalnica Belladona.

Naštete institucije imajo v svoji ponudbi krizne intervencije, psihosocialno svetovanje, pravno svetovanje, po potrebi pa tudi tolmačenje, psihoterapijo in terapijo travme. 15 tisoč žensk je v letu med septembrom 2020 in septembrom 2021 poiskalo pomoč pri koroških ženskih svetovalnicah, ki posebej velik porast povpraševanja po njihovih storitvah beležijo od marca 2021 naprej. Pregled ponudbe dežele Koroške, namenjene žrtvam nasilja, najdete na spletni strani frauen.ktn.gv.at. Telefoni za pomoč v stiski so brezplačno dosegljivi 24 ur na dan.