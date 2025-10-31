Namesto pohoda ogled filma

Letošnji, že 8. Stonov pohod v nedeljo, 5. oktobra 2025 od Šentjanža na Šentjanške Rute k Lapšu in mimo Vrenjaka ter spet nazaj je sicer zaradi slabega vremena, dežja in snega dobesedno padel v vodo, so se pa številni dobrovoljni pohodniki spomnili uglednega partizana in borca za svobodo Bogdana Mohorja – Stona z ogledom filma »Partizan« v k&k centru. Bogdan Mohor – Ston je letos dopolnil 100-letnico, na Koroško je prišel kot mladostnik in v Rožu prižigal baklo upora. Med prvimi domačijami, kjer so ga sprejeli in podprli, je bila Lapševa na Šentjanških Rutah, med podporniki pa je bila tudi Vrenjakova družina Ogris. Lapšev gospodar Egidij Hafner se je pridružil uporu in nedaleč od hiše dal zgraditi bunker. Po izdaji je nemška policija 10. novembra napadla bunker, v boju so padli Egidij Hafner, 20-letna domačinka Terezija Malle in 18-letni Obirčan Miha Brumnik – Matjažek. Po tem tragičnem dogodku so nacisti družini Lapš in Vrenjak razgnali, Vrenjakov oče Anzelm Ogris je prišel v koncentracijsko taborišče Dachau, kjer je 27. januarja 1945 umrl, hči Nani pa v taborišče Uckermark. Danes spomenik, postavila ga je Zveza koroških partizanov, spominja na ta bridek dogodek. Komaj za las je Ston ušel pokolu osmih partizanov v bunkerju pod Arihovo pečjo, ki so ga 10. februarja 1945 zagrešili nemška policija in domači pomagači. Bunker je izdal domačin. O tem je Tobias Kavelar posnel film »Partizan«, Ston je v njem nastopil kot priča časa. Skozi filmski dopoldan je vešče vodil prof. Štefan Pinter, tajnik ZKP Nikolaj Orasche pa je opomnil, da je treba biti pozoren na pojave desnega ekstremizma in posege današnjih avstrijskih oblasti (glej Peršman!), Roman Verdel in Toni Boschitz sta prireditvi dala glasbeni okvir. Med udeleženci so bile tudi Neli Male, potomka Lapševe družine in priča tragičnih dogodkov, ter njeni hčeri in Romana Verdel, ki kot otrok brez partizanske pomoči ne bi preživela vojnih grozot. Stonov pohod, čigar pobudnik je Hanzi Weiss, prirejajo Zveza koroških partizanov ter Slovenska prosvetna društva Šentjanž, Bilčovs in Borovlje.