Najstarejši lovski zbor na Koroškem praznuje 50-letnico

Za predsednika zbora so postavili Ernija Županca in to je ostal neprekinjeno do danes. Drugače kot pri predsedniški funkciji pa se je v teku let zvrstilo več zborovodij. Vsak od njih je svojo nalogo izvrševal in jo izvršuje z zavzetostjo in ljubeznijo do slovenske pesmi ter je zboru vtisnil svoj nezamenljiv pečat. Prvi zborovodja je bil učitelj glasbe Vladimir Prušnik. Po 7 letih je pojoče lovce prevzel ljudskošolski učitelj Joško Wrulich, ki ga je po 13 letih nasledil Žitrajčan Jozej Starc. Zbor je vodil 23 let. Za njim je bil Roman Kutschnig z Obirskega štiri leta dirigent, trenutno pa že tretje leto vodi zbor Samuel Paulitsch, prav tako Obirčan. Prva vaja lovskega pevskega zbora je bila na prvo sredo leta 1976 v prostorih Zadruge. Vaje se je udeležilo 18 pevcev iz vseh kapelških grap. Od ustanovnih članov pojeta še dva pevca: predsednik Erni Županc, star 87 let, in 72-letni Danijel Brum­nik, po domače Hribernik z Obirskega. Pri vajah ob sredah je zbor ostal vse do danes. Ker so številni člani zbora tudi kmetje, v poletnih mesecih od junija pa do konca avgusta nimajo vaj.