Najstarejši lovski zbor na Koroškem praznuje 50-letnico

Zamisel za slovenski lovski zbor v Železni Kapli je leta 1975 med druženjem s krajevnimi lovci in društveniki imel takratni kapelški kaplan in poznejši župnik Poldej Zunder. Predlog je tako prevzel navzoče, da so nekateri od navdušenja plesali po mizah. Lovci so zadevo takoj vzeli v roke in jo postavili na trdne temelje. Ustanovili so Lovski pevski zbor Železna Kapla, ki ga danes iz krajevnega in širšega kulturnega, družbenega, predvsem pa iz lovskega dogajanja ne moremo več odmisliti. V pravila zbora so zapisali, da mora vsak član imeti opravljen lovski izpit. To določilo velja vse do danes.
Za predsednika zbora so postavili Ernija Županca in to je ostal neprekinjeno do danes. Drugače kot pri predsedniški funkciji pa se je v teku let zvrstilo več zborovodij. Vsak od njih je svojo nalogo izvrševal in jo izvršuje z zavzetostjo in ljubeznijo do slovenske pesmi ter je zboru vtisnil svoj nezamenljiv pečat. Prvi zborovodja je bil učitelj glasbe Vladimir Prušnik. Po 7 letih je pojoče lovce prevzel ljudskošolski učitelj Joško Wrulich, ki ga je po 13 letih nasledil Žitrajčan Jozej Starc. Zbor je vodil 23 let. Za njim je bil Roman Kutschnig z Obirskega štiri leta dirigent, trenutno pa že tretje leto vodi zbor Samuel Paulitsch, prav tako Obirčan. Prva vaja lovskega pevskega zbora je bila na prvo sredo leta 1976 v prostorih Zadruge. Vaje se je udeležilo 18 pevcev iz vseh kapelških grap. Od ustanovnih članov pojeta še dva pevca: predsednik Erni Županc, star 87 let, in 72-letni Danijel Brumnik, po domače Hribernik z Obirskega. Pri vajah ob sredah je zbor ostal vse do danes. Ker so številni člani zbora tudi kmetje, v poletnih mesecih od junija pa do konca avgusta nimajo vaj.
Kapelški lovski zbor je kaj kmalu zaslovel daleč čez krajevne in občinske in tudi državne meje. S svojim ubranim in kakovostnim petjem je sooblikoval in popestril na primer vsakoletne lovske razstave v Železni Kapli, pel je na poletnih koncertih SPD »Danica«, na številnih Hubertovih mašah in na prvo adventno nedeljo poje pri maši, da ne govorimo o drugih priličnih nastopih. Dobrodošel gost je Lovski pevski zbor na raznih lovskih prireditvah v Sloveniji, predvsem na reviji lovskih pevskih zborov in rogistov je sodeloval več kot ducat barti. Zelo odmevna in za zbor zelo pomembna pa sta bila nastopa ob 60-letnici Kluba prijateljev lova 28. junija 2025 v Kulturnem domu v Pliberku in na podelitvi deželnega grba Klubu prijateljev lova 28. aprila letos na sedežu Koroškega lovstva/Kärntner Jägerschaft v gradu Mageregg v Celovcu. Obe pomembni prireditvi so kapelški lovci pevsko in glasbeno oplemenitili skupno z Notranjskimi rogisti. Kapelški lovski zbor pa skrbi tudi za družabnost v kraju. V ta namen vsako leto prireja zelo odmeven in priljubljen »Lovski ples«. Zbor je v teku svojega obstoja izdal tudi kaseto in zgoščenko, nekateri pevci pa že razmišljajo o novi zgoščenki.
Geslo zbora je »Da se ohrani in živi slovenska pesem«. Zbor pa poje tudi pesmi drugih narodov, seveda predvsem lovske. Kapelčani si ne pustijo kratiti dejstva, da so najstarejši in s tem prvi lovski pevski zbor v deželi. V tej zvezi je zanimiva ta anekdota: predstavnik zbora Kärntner Jägerchor (Koroški lovski zbor), to je »uradnega« zbora Koroškega lovstva, se je nekega dne v pogovoru za celovški radio kitil s tujim perjem. Trdil je, da so oni prvi in najstarejši lovski zbor na Koroškem. To je čula Ernijeva žena Bredica in takoj klicala na radio, da to ne drži in da primat prvega in najstarejšega koroškega lovskega pevskega zbora čisto jasno pripada Lovskemu pevskemu zboru Železna Kapla. Kajti Kärntner Jägerchor je bil ustanovljen šele več kot dvajset let po kapelškem lovskem zboru. Od takrat so dejstva na mizi, računi čisti, stiki med obema zboroma pa kulturniško in lovsko prijateljski.
Z naraščajem zbor hvala Bogu nima težav. Njegov sestav je po letih zelo dobra mešanica, najmlajši pevec je trenutno Obirčan Stani Pavlič. Od ustanovnih članov pojeta še Erni Županc in Daniel Brumnik.
Ob ustanovitvi zbora sem bil najmlajši pevec, danes sem pa drugi najstarejši. Ko sem začel peti v zboru, sem bil še lovski pripravnik, na prvem koncertu sem pa že imel lovski izpit. Zbor mi veliko pomeni in srčno upam ter sem prepričan, da bomo še dolgo obstajali.
Mi smo slovenski lovski zbor in za samozavest domačih lovcev ter za kulturno življenje v občini zelo pomembni. Zelo sem vesel, da nam je vsa ta leta uspelo zbor obdržati in razvijati naprej. Po petdesetih letih bom vlogo predsednika izročil v mlajše roke. Prepričan sem in vem, da bo zbor svoje poslanstvo, da goji slovensko lovsko in drugo zborovsko literaturo in pesem, opravljal naprej.
Zdaj že tretje leto vodim Lovski pevski zbor Železna Kapla, ki sem ga prevzel po Romanu Kutschnigu. Po poklicu sem strojni inženir, glasba pa me spremlja že od mladih nog, saj v družini veliko pojemo. Poglobljene zborovodske izobrazbe sicer nimam, sem se pa učil klavir v krajevni glasbeni šoli in pojem pri skupini Klika, ki jo vodi moja žena. Ko je po odhodu Romana Kutschniga bilo odprto, kdo naj prevzame Lovski pevski zbor, sem tako rekoč kot samouk prevzel mesto dirigenta in s pomočjo vseh pevcev nam je uspelo nadaljevati poslanstvo zbora. Vzdušje v zboru je res tovariško, vsi pevci jemljemo vaje resno in prav tako resno se pripravljamo na nastope. Seveda se pa v prijetni družbi znamo tudi poveseliti in važno je, da družine podpirajo pevce in zbor.
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