Že od leta 1988 NSKS in KKZ podeljujeta Einspielerjevo nagrado zaslužnim osebnostim iz večinskega naroda na Koroškem ali zunaj koroških meja. Letos sta nagrado podelila direktorju Koroškega deželnega muzeja Wolfgangu Muchitschu v zahvalo za njegovo odprto držo ter vidno vključevanje slovenske narodne skupnosti in njenega jezika v prenovo Koroškega deželnega muzeja.
Muchitsch je v zahvalnem govoru povedal, da je Koroški deželni muzej zaradi ideoloških in kadrovskih kontinuitet ter političnih okvirnih pogojev po letu 1945 zgodovino dežele Koroške dolgo obravnaval kot zgodovino večinske družbe in pretežno z njene perspektive. V prihodnje bo pomembno ob sodelovanju pripadnikov narodne skupnosti in nadaljnji krepitvi medsebojnega zaupanja vzpostaviti reprezentativno zbirko o njenem razvoju in zgodovini. Kot simbol prelomnice v zgodovini muzeja je Muchitsch dodal, da bo nagrado predal v muzejsko zbirko. Izrazil pa je tudi željo po krepitvi dvojezične kompetence zaposlenih v muzeju.
Slavnostni govornik je bil deželni konservator Gorazd Živkovič. Povedal je, da se s takšnimi prireditvami zahvaljujemo ljudem, ki koroške Slovenke in Slovence spoštujejo kot enakovredne: »Zanje nismo le privesek, manjšina ali narod, ki izumira, temveč enakovredna skupnost in pomembna sila za razvoj dežele.« Živkovič je seveda nagovoril tudi razstavo Hinschaun! Poglejmo!. Razstavo si je v spominskem letu 2025 ogledalo 25.000 ljudi. Povedal je, da je bilo prikazano tisto, kar je bilo v deželnem arhivu in deželnem muzeju doslej izpuščeno. V ospredju ni bilo več spominjanje na »lastne« žrtve, temveč vprašanje »lastnih« storilcev in »lastne« odgovornosti. Razstava je prvič obsežno predstavila desetletja marginalizirano zgodovino koroških Slovenk in Slovencev v času nacionalsocializma.
Spregovorila sta tudi predsednik KKZ Janko Krištof in predsednik NSKS Zdravko Inzko. Vključevanje slovenskega jezika in narodne skupnosti je pri Koroškem deželnem muzeju postalo samoumevno, sta poudarila. Inzko pa je povedal tudi nekaj besed o Andreju Einspielerju. Večer je s petjem obogatil moški pevski zbor Andrej Permož iz Šentjanža, kjer živi tudi nagrajenec.
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