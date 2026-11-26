Slavnostni govornik je bil deželni konservator Gorazd Živkovič. Povedal je, da se s takšnimi prireditvami zahvaljujemo ljudem, ki koroške Slovenke in Slovence spoštujejo kot enakovredne: »Zanje nismo le privesek, manjšina ali narod, ki izumira, temveč enakovredna skupnost in pomembna sila za razvoj dežele.« Živkovič je seveda nagovoril tudi razstavo Hinschaun! Poglejmo!. Razstavo si je v spominskem letu 2025 ogledalo 25.000 ljudi. Povedal je, da je bilo prikazano tisto, kar je bilo v deželnem arhivu in deželnem muzeju doslej izpuščeno. V ospredju ni bilo več spominjanje na »lastne« žrtve, temveč vprašanje »lastnih« storilcev in »lastne« odgovornosti. Razstava je prvič obsežno predstavila desetletja marginalizirano zgodovino koroških Slovenk in Slovencev v času nacionalsocializma.