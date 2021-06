Šentjanž Na minulem občnem zboru SPD Šentjanž je prišlo do generacijske zamenjave v odboru, saj je dosedanji predsednik prof. Štefan Pinter po dveh mandatnih dobah predal vajeti društva v mlajše roke Nadje Keuschnig, rojene Wieser. Kot smo od Šentjanžanov že vajeni, so kljub koroni tudi v minulem delovnem obdobju bili kulturniško zelo ustvarjalni. Poročila posameznih odbornikov so to bogato in pestro društveno dejavnost odražala v izdatni meri. Med stalnice društvene dejavnosti sodita oder in pa tamburanje. Gonilna sila odrske dejavnosti je Martin Moschitz. Korona pa je preprečila kar nekaj predstav in načrtov, predvsem pa gledališko šolo. Čim bojo protikoronski ukrepi omehčani, bojo šentjanški odrski navdušenci spet prijeli za delo in nadaljevali dolgoletno in uspešno odrsko dejavnost. Vizij jim ne manjka, saj so jeseni načrtovani trije gledališki dogodki. Tudi tamburaše je epidemija prizadela. Uglednega in odmevnega tamburaškega festivala letos na žalost ne bo, zato pa bo društvo skušalo sredi julija v k&k centru izvesti koncert s skupino 5/8 in Ehren ter z bendom Tonča Feiniga.

Odbor SPD Šentjanž

Kot že rečeno, je prof. Štefan Pinter predsedniško mesto oddal v mlajše roke. Ob tej priložnosti se je vsem društvenikom, odbornikom in odbornicam ter garačem na polju kulture in društvene dejavnosti iskreno zahvalil za plodno sodelovanje in izrazil svoje zadovoljstvo nad veliko kulturno bero v Šentjanžu. Novemu odboru z Nadjo Keuschnig na čelu je zaželel veliko uspeha in obljubil, da mu bo seveda stal ob strani. Novi odbor dopolnjujejo podpredsednica Anja Šlemic, tajnik Jani Müller, njegova namestnica Alina Wieser ter blagajnik Marjan Kunčič z namestnikom Davidom Knaflom.

Nadja Keuschnig je načrte za prihodnost opisala takole: »Načrti so, da nadaljujemo ustaljeno pot, to pomeni, da še naprej prirejamo naše stalnice, kot so to tamburaški festival, novoletni in adventni koncert, trg ročnih in domačih izdelkov, Arena, itd. Želimo pa povezano s projektom »Z gibanjem do zdravja/Gsund und gscheit« v sodelovanju s Centrisom prirejati seminarje, tečaje, predavanja, filme … Ustanovili bi radi tudi otroški zbor. Pri vsem tem pa stoji gojenje, ohranjanje in posredovanje slovenskega jezika v ospredju.«