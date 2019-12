Celovec Minuli četrtek so v ORF teatru v Celovcu slovesno podelili nagrade besednim ustvarjalcem – pesnikom.

Z letošnjo Koroško nagrado za liriko celovškega komunalnega podjetja Stadtwerke, ki nagrado v višini 4.000 evrov podeljuje že dvanajstič, je bil nagrajen upokojeni profesor nemščine Arnulf Ploder. Drugo mesto, nagrada je vredna 1.500 evrov, je osvojil pesnik, prevajalec in literarni zgodovinar Dominik Srienc, ki piše liriko in gledališka dela v obeh deželnih jezikih, na tretje mesto pa je bil uvrščen avtor in lektor Stefan Feinig iz Sveč in prejel nagrado v višini 800 evrov.

Umetniška slika za letošnji novi logotip literarnega natečaja je delo pesnika in slikarja Gustava Januša.

V sklopu tega literarnega festivala pa medtem že tradicionalno podeljujejo tudi dve nadaljnji nagradi: nagrado dežele, ki je vredna 3.000 evrov in so jo letos namenili pesniku in besednemu čarovniku Janiju Oswaldu, ter nagrado mesta Celovec v višini 1.500 evrov, ki jo je prejela predavateljica na celovški Univerzi Celovec Miriam Auer.