Moški pevski zbor Trta je praznoval 50. obletnico obstoja

V petek, 4. novembra, je MoPZ Trta iz Žitare vasi s slavnostnim koncertom praznoval 50 let moškega zborovskega petja. V nabito polnem Kumstu v Žitari vasi so pevci na visokem nivoju predstavili klasične in sodobne pesmi, zbor se lahko pohvali tudi z odličnimi solisti, publiko je navdušil predvsem solo mladega pevca Damjana Sterna. Na koncertu so počastili pevce, ki že dolgo sodelujejo, ter pevovodji Jozija Starza in Paulija Sterna. Slednji je zbor vodil do leta 2021, na koncertu pa je piščal predal v mlajše roke Tomaža Boškina. Več lahko preberete v naslednji številki Novic.