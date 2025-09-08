Manjšinski dialog med včeraj in danes

Večina živi v manjšini

Komentar: Dana Gregorič, poletna praktikantka

Manjšine v Avstriji – tako kot tudi manjšinsko novinarstvo – postopoma izginjajo. Projekt Claus Tandem temu nasprotuje in si prizadeva ozaveščati mlade o naših narodnih skupnostih ter o pomenu novinarskega poklica. Cilj? V čim krajšem času podati čim več informacij. To sem tudi sama izkusila, ko sem julija tri dni potovala po vsej Avstriji in spoznavala vsako manjšino posebej. Iskreno povedano, so bili to zame verjetno najbolj naporni dnevi v tem letu: hoditi od intervjuja do intervjuja, potovati iz ene zvezne dežele v drugo veliko mesto, preklapljati iz enega jezika v drugega in to vse v teku 72 ur. A hkrati so bili to dnevi, ko sem zares razumela, kako zelo so si manjšine podobne in zakaj je danes še pomembneje, da držimo skupaj. Vsi smo ogroženi. Vsi se borimo za svoje pravice. Zakaj torej ne bi združili moči in se učili drug od drugega? Večina leži v tem primeru namreč v manjšini. Zato ne iščimo rešitev le znotraj naše manjšine, temveč poglejmo tudi zunaj nje!