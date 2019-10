Celovec Mladi Javne dvojezične ljudske šole 24 so praznovali evropski dan jezikov 26. septembra na celovškem stadionu. – V ponedeljek pa sta se čaru gozda v objemu nogometnega ambienta predala še novi direktor dunajskega Burgtheatra Martin Kušej in diplomat Wolfgang Petritsch s spremstvom.

Umetniška inštalacija For Forest – prenos gozda in delčka narave v celovški nogometni stadion – privablja in navdušuje množice, medtem že več ko 100.000 obiskovalk in obiskovalcev. Čeprav so samooklicani varuhi domovine in zaplankanega pojmovanja umetnosti in umetniške svobode pod krinko »svobodnjaštva« na začetku zagnali vik in krik, je projekt For Forest zaslovel po vsem svetu in je postal medtem sijajna vizitka Celovca in dežele Koroške.

Zdaj so se torej učenci LŠ 24 zbrali na temo »evropski dan jezikov« na stadionu in na tribunah s kombinacijo črk in številk »L Š 2 4« pokazali, da imajo v LŠ pouk v 2 jezikih in 4 šolske stopnje. Nastop so popestrili z glasbo in imeni dreves v več jezikih na

deščicah. Imeniten »flashmob«! Za konec jim je nekaj o razstavi povedal še iniciator Klaus Littmann. 299 dreves in flashmob LŠ 24 so predvsem pozivi za strpnost ter odgovornost za podnebje. To potrjuje tudi obisk režiserja Martina Kušeja in diplomata Wolfganga Petritscha, ki ju je spremljala mdr. zbornična svetnica Marinka Mader-Tschertou.