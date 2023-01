Po dveh letih je Slovensko prosvetno društvo (SPD) Šentjanž zopet pripravilo svoj novoletni koncert, na katerem so v k & k centru v petek, 13. januarja, nastopile Praprotnice, vokalna zasedba Oktakord in Šentjanški tamburaši. Z dodatnimi stoli so v podstrešni dvorani sprejeli okoli 100 obiskovalk in obiskovalcev novoletnega koncerta. Praprotnice so se predstavile s pesmimi iz novega albuma Napoti, mešani vokalni sestav Oktakord je zapel nekaj božičnih in narodnih pesmi, medtem ko so se domači tamburaši predstavili s štirimi nemškimi in slovenskimi pesmimi, med njimi tudi s pesmijo Bela snežinka. Skozi program je vodila predsednica SPD Šentjanž Nadja Keuschnig, po besedah društvenice in članice tamburaškega ansambla Anje Šlemic se je v dvorani čutilo, »da so ljudje že težko čakali na tak dogodek v Šentjanžu«.