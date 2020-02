Ljubljana Sodobna koroška umetnost se bo predstavila v slovenski prestolnici na razstavi Proti:gibanje. Unikum organizira avtobusni prevoz v Ljubljano.

Že več ko 30 let, od leta 1987, celovški univerzitetni kulturni center Unikum izvaja sodobne umetniške projekte onkraj jezikovnih, kulturnih ali institucionalnih meja. Ljubljanska galerija Vžigalica na Trgu francoske revolucije pa ponuja prostor za predstavitev regionalnim umetniškim iniciativam iz vse Slovenije – tokrat tudi onkraj državnih meja. V četrti izvedbi projekta Ljubljana se klanja Sloveniji je galerija Vžigalica k sodelovanju povabila celovški Unikum, ki je za slovensko prestolnico pripravil pregledno razstavo Proti:gibanje.

V Ljubljani se bodo s svojimi deli predstavili posamezniki in kulturne iniciative, ki deloma že desetletja sodelujejo z Unikumom, med njimi tudi Slovensko prosvetno društvo Rož (Teža spomina), filmska ustvarjalka Milena Olip (Sine legibus – po poteh 1976), pesnik Jani Oswald (Telo Wadi / Turn, Off) ali pa likovna umetnica Nataša Sienčnik (Time for Revolution).

Odprtje razstave Proti:gibanje v galeriji Vžigalica bo v torek, 11. februarja, ob 19. uri. Unikum na dan odprtja organizira avtobusni prevoz v Ljubljano (odhod iz Celovca ob 16. uri). Prijave in informacije na [email protected] ali na 0463 2700 9712.