Zbornik »Vleka ploha in poroka z borom«: S sramotenjem do naraščaja

Kot družno ugotavljajo na predstavitvi zbornika prisotne avtorice člankov in urednice, je namen šege vleke ploha preko sramotenja neporočenih fantov in deklet opozarjanje, naj se poročijo in z naraščajem okrepijo skupnost, zbrano okoli izvajanja tega običaja. Šega vleke ploha je bila med obema svetovnima vojnama še živa na Koroškem, Štajerskem, Gradiščanskem, Tirolskem in Salzburškem, v Prekmurju, na Gorenjskem in v Porabju. Marsikje so običaj vleke ploha še izvajali po 2. svetovni vojni, a je šega »najpozneje do 90. let 20. stoletja iz različnih razlogov povsod zamrla«, ugotavlja Martina Pika-Rustia v članku »Vleka ploha na avstrijskem Koroškem in onstran meja s Slovenijo in Italijo«, objavljenem v zborniku. V Pliberku je vlečenje ploha v 21. stoletju obnovila KIB.