Začenja se leto literature 

Dežela Koroška od leta 2016 vsako leto na predlog kulturnega gremija posveti drugemu težišču. Lani je bila to spominska kultura, leto prej pa fotografija. V letu 2026 bi bila pisateljica Ingeborg Bachmann stara 100 let, letos bo v Celovcu že 50. podeljena po njej imenovana nagrada za najboljše neobjavljeno besedilo v nemškem jeziku. Poleg tega bi letos svoj 80. rojstni dan praznoval pisatelj Gert Jonke, 60. pa pesnik in prevajalec Fabjan Hafner. Med živimi literati letos svoj 60. rojstni dan praznuje pesnica Cvetka Lipuš, 90. pa pisatelj Engelbert Obernosterer.
Program leta literature je dvo- in večjezičen, po besedah Andreasa Krištofa stoji na dveh temeljih. Prvi temelj je dvojezična digitalna platforma www.literatur-platforma.at, ki ponuja pregled biografij in del vseh relevantnih koroških avtoric in avtorjev, založb in društev, literarnih festivalov in branj, a tudi pregled nagrad, priznanj in štipendij. Drugi temelj leta literature pa je »Literatura Mobil«, po besedah kustosa Krištofa hkrati oder in knjižnica na kolesih, ki bo med majem in oktobrom potovala po Koroškem. Ponujala bo »delavnice, branja in akcije v smislu soočanja z literaturo«. Knjižnica na kolesih prevaža t. i. Koroško knjižnico, izbrano posebej za leto literature, v kateri je med 111 zastopanimi avtorji in avtoricami najti tudi 23 del v slovenskih in dvojezinih del. Nekateri slovenski pisatelji so v njej zastopani s svojimi nemškimi deli. Krištof je omenil tudi možnost sodelovanja pri pisanju »kolektivnega koroškega romana« na temu namenjeni spletni strani. Naslednja prireditev leta literature bo 24. aprila v okviru Lange Nacht der Forschung.
Štart leta literature je s performativno izvedbo svoje dvojezične pesniške zbirke »verschlaufte zeit I s časom se celo čas obrne« intonirala Lena Kolter. Zaključila pa se je z bookoskopom, neke vrste horoskopom po načelu Povej mi, kaj bereš, in povem ti, kdo si. Tega je dunajska knjigarnarka Bianca Braunshofer naredila Petru Kaiserju, ki ji je zato moral izdati dve najljubši knjigi (S. de Beauvoiur: Alle Menschen sind sterblich; E. Hemingway: Wem die Stunde schlägt), pa tudi eno, ki je ni maral (L. Ventura: Bittersüße Zitronen).
