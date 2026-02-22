Začenja se leto literature 

Program leta literature je dvo- in večjezičen, po besedah Andreasa Krištofa stoji na dveh temeljih. Prvi temelj je dvojezična digitalna platforma www.literatur-platforma.at, ki ponuja pregled biografij in del vseh relevantnih koroških avtoric in avtorjev, založb in društev, literarnih festivalov in branj, a tudi pregled nagrad, priznanj in štipendij. Drugi temelj leta literature pa je »Literatura Mobil«, po besedah kustosa Krištofa hkrati oder in knjižnica na kolesih, ki bo med majem in oktobrom potovala po Koroškem. Ponujala bo »delavnice, branja in akcije v smislu soočanja z literaturo«. Knjižnica na kolesih prevaža t. i. Koroško knjižnico, izbrano posebej za leto literature, v kateri je med 111 zastopanimi avtorji in avtoricami najti tudi 23 del v slovenskih in dvojezinih del. Nekateri slovenski pisatelji so v njej zastopani s svojimi nemškimi deli. Krištof je omenil tudi možnost sodelovanja pri pisanju »kolektivnega koroškega romana« na temu namenjeni spletni strani. Naslednja prireditev leta literature bo 24. aprila v okviru Lange Nacht der Forschung.