Od 16. do 20. junija 2021 bodo v ORF-teatru v Celovcu letošnji 45. dnevi nemške literature. 14 avtoric in avtorjev iz Nemčije, Švice in Avstrije se bo potegovalo za nagrado, poimenovano po Ingeborg Bachmann.

Med letošnjimi nominiranci je tudi avtorica Verena Gotthardt, rojena leta 1996 v Celovcu. Maturantka Slovenske gimnazije živi na Dunaju, kjer študira fotografijo na Univerzi za uporabno umetnost. V študijskem letu 2017/18 je študirala na univerzi za umetnost École nationale Supérieure d’Arts Paris Cergy v Parizu. Leta 2016 je prejela podporno nagrado za literaturo dežele Koroške.

Piše pesmi in prozo v slovenskem in nemškem jeziku, je članica GAV (Grazer Autorinnen & Autorenversammlung) ter Društva slovenskih pisateljev v Avstriji. Za svoja dela je bila že večkrat odlikovana, imela je že več literarnih branj v Italiji, Sloveniji in Avstriji.

Nagrado bodo podelili 20. junija, celotno tekmovanje bodo prenašali v živo preko spletne strani bachmannpreis.orf.at.