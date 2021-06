Do 20. junija se bo v ORF-teatru v Celovcu na letošnjih 45. dnevih nemške literature potegovalo 14 avtoric in avtorjev za nagrado, poimenovano po Ingeborg Bachmann. Med njimi je koroška Slovenka Verena Gotthardt. Žreb je določil, da bo Gotthardt na vrsti v petek, 18. junija ob 12. uri. Branja se nadaljujejo v soboto, 19. junija. Zaključna diskusija in razglasitev zmagovalca bo v nedeljo, 20. junija, med 11.00 in 12.00 uro. Branja si lahko ogledate v živo na 3sat ter na bachmannpreis.ORF.at.