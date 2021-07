Pravljični opis nastanka ene najbolj znamenitih koroških viž iz okolice Baškega jezera bodo brezplačno prejele tudi dvojezične izobraževalne ustanove.

Loče »Da si otroci rečejo – saj to sem pa že nekje prebral ali slišal,« tako pravi Niko Kupper o namenu svojih zgodovinskih pravljic. Najnovejšo z naslovom Nmav čriez izaro je avtor minuli četrtek predstavil v kulturnem domu v Ločah ob Baškem jezeru. In ni bil edini na odru, kajti poleg Kuppra je posodobljeno, za otroški in mladinski zbor primerno različico slovite koroške pesmi, ki jo poznajo Slovenci po vsem svetu, ob spremljavi Edija Oražeja predstavil dekliški kvartet iz Loč (Lena in Ana Trießnig, Nicola Oswalder in Elena Nuck).

Prav Edi Oraže je bil tisti, ki je pesem na novo aranžiral – v dveh oblikah, malo lažji in malo težji. Oraže pa je tudi opozoril, da je bil gonilna sila in »energija« celotnega projekta loški domačin Simon Trießnig, ki je dal pobudo in Kuppra pridobil kot avtorja. Slednji je nastanek pesmi opisal v mešanici zgodovinskih dejstev in pravljične mešanice, pridal pa marsikatero krajevno informacijo in domačo obarvanost. Pravljico je v knjižni obliki, v slovenskem izvirniku in nemškem prevodu izdala celovška Mohorjeva družba v okviru čezmejnega evropskega projekta SPread the Karawanks, dodan ji je posodobljen notni zapis pesmi Nmav čriez izaro. Knjiga je na voljo brezplačno in v elektronski obliki na spletni strani evropskega projekta, prejele pa jo bodo tudi vse dvojezične šole in fare na Koroškem.