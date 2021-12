Knjigarni Mohorjeva in Haček ter Slovensko študijsko knjižnico smo v času četrtega lockdowna vprašali, katere tri knjige bi priporočili za branje, zakaj bi priporočili prav te knjige in na kakšen način so dosegljivi.

Jasna Černjak,

knjižničarka v Slovenski študijski knjižnici

Kit na plaži je mladinski roman slovenskega pisatelja, pesnika, dramatika, esejista, gledališkega, radijskega, filmskega in televizijskega režiserja Vinka Möderndorferja. Nika je najboljša učenka v razredu. Tekoče govori francosko, hodi na tečaj španščine in nemščine, igra klavir, trenira sabljanje in vadi jogo. Obkrožena je s prijatelji in zaljubljena v sošolca, ki mu pomaga pri učenju. Nikomur pa ne izda, kje stanuje. Sošolcem se na poti iz šole izmika z vedno novimi izgovori. Nika ima skrivnost. »Kit na plaži« je duhovita zgodba o resnih rečeh, je roman o življenju najstnikov in o nesprejemanju drugačnosti. Priporočam ga tako mladim kot tudi odraslim. Roman je izšel pri Mladinski knjigi leta 2015.

Humoristični roman Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil, je napisal švedski novinar in pisatelj Jonas Jonasson. V slovenskem jeziku je izšel pri Mladinski knjigi leta 2013. Allan Karlson je stoletnik, ki živi v domu za ostarele. Tik pred praznovanjem svojega 100. rojstnega dne se brez načrta, v copatah in z nekaj drobiža v žepu odpravi skozi okno. S počasnimi koraki prispe do avtobusne postaje, mimogrede ukrade kovček, vstopi v avtobus in se odpelje. Tako se začne potovanje polno avantur, napetosti in nevarnosti, ki pa se ne dogaja le v sedanjosti, ampak tudi v preteklosti. Priporočam, ker gre za zgodbo z zanimivimi liki in zelo posrečeno situacijsko komiko. Je knjiga, ki vam bo polepšala »lockdown« in vas spravljala v smeh. Po branju pa priporočam še ogled istoimenskega filma.

Roman Beseda, ki je nimam je izšel pri založbi Miš leta 2021. Razkrije nam zgodbo o otrocih, ki so bili ukradeni v Sloveniji in so jih med drugo svetovno vojno nacisti odpeljali v Nemčijo in jih dali v rejništvo ali posvojitev nemškim družinam. Mojstrsko so prepleteni preteklost in sedanjost ter tri generacije: stari starši, starši in vnuki. Zgodbe prikazujejo usode ugrabljenih otrok, njihovih staršev, ki so v večini že kmalu po prihodu v taborišča umrli, vrnitev otrok domov in življenja v raznih zavodih, če staršev ni bilo več; prikazujejo tudi iskanje izgubljenih sorodnikov še po dolgih letih in desetletjih prek dobrodelnih organizacij. Nataša Konc Lorenzutti je slovenska pisateljica in profesorica gledaliških predmetov. Piše za otroke, mladino in odrasle. V delu se prepletajo fikcija, resnična zgodovinska dejstva in življenjske zgodbe. Leposlovno delo, za katerim se skrivajo ure raziskovalnega dela, intervjujev in študija.

Slovenska študijska knjižnica v spremenjenem delovnem času (pon. in tor., 11.00–18.00; sre.–pet. 9.00–16.00) nudi izposojo knjig po prednaročilu prek spletnega portala Cobiss+ (Moja knjižnica), po e-pošti [email protected] ali po telefonu +43 463 323 85. Knjige nato članom knjižnice pripravijo v vrečkah, na katerih je napisano njihovo ime, in jih o tem obvestijo po e-pošti ali po telefonu. Knjige lahko vračajo v delovnem času knjižnice, v škatlo z napisom »vračilo knjig«. Člani knjižnice so v času lockdowna oproščeni opominov in zamudnin.

Miha Kreutz,

vodja knjigarne Mohorjeva

Knjiga Temelji slovenstva štirih avtorjev – Petra Štiha, Luka Vidmarja, Jerneja Kosija in Aleša Gabriča – prvič enotno predstavlja vso slovensko zgodovino. Vsebuje 60 poglavij z več kot 300 izbranimi dokumenti od naselitve v 6. stoletju, prvih pisnih spomenikov in pismenstva, reformacije in katoliške obnove, razsvetljenstva, narodnega preroda v 19. stoletju ter stoletja vojn do osamosvojitve in pridružitve Evropski uniji. Knjiga je idealno božično darilo za vse tiste, ki se zanimajo za celotno slovensko zgodovino od začetkov do danes. Izšla je leta 2021 pri Cankarjevi založbi.

V romanu Kurji pastir se Lainšček posveča svojemu zgodnjemu otroštvu v Dolencih v Prekmurju, majhni vasici tik ob madžarski meji, kjer je bila njegova družina del vaške revščine. »Kurji pastir« ni samo spominska knjiga, temveč pretresljiv roman o nenavadnem otroštvu. Roman odlikuje jezikovna dovršenost in simbolna govorica. Feri Lainšček je eden najpomebnejših sodobnih pisateljev Slovenije. Letos je prejel Prešernovo nagrado, roman je bil nominiran za nagrado kresnik. Zgodba se odvija v Prekmurju, lahko bi se pa prav tako odvijala na Koroškem. Knjiga je izšla pri založbi Beletrina konec leta 2020.

Tomi navdušeno skaklja po gozdu in spravlja zaklade v obustne mešičke: polžjo hišico, ptičje pero, krilo kačjega pastirja. Na lepem se zaleti v volka – najhujšega sovražnika tekunic. Strašni volk ne hlastne po njem, temveč ga le nemočno pogleda. Očitno je hudo poškodovan. Kako naj ga Tomi pusti samega? Vsak dan mu nosi hrano in sčasoma se spoprijateljita, vendar je njuno prijateljstvo kmalu postavljeno pred težko preizkušnjo. Avtor je po poklicu filmski igralec. Po rojstvu hčerke je začel pisati otroške knjige. Knjiga Prijatelj z ostrimi zobmi Oliverja Scherza je za otroke od 8. leta naprej. Vsebina nam pove, kako lahko postaneta najhujša sovražnika prijatelja in kako se moraš za prijateljstvo vsak dan boriti. Knjiga je izšla leta 2021 pri Mohorjevi založbi.

Knjigarna je zaprta, vendar lahko knjige naročite po telefonu 0463 56515/46 (9.00–15.00) ali po e-pošti: [email protected]. Prav tako lahko knjigo naročite na spletni trgovini www.mohorjeva.at. V času ukrepov za zajezitev širjenja okužb je pošiljka brezplačna. Mohorjeva priporoča: »Izkoristite ta poseben čas za branje knjig!«

Hanzi Mlečnik,

poslovodja knjigarne Haček

Revolucionarna teorija Charlesa Darwina je za vedno spremenila svet. V knjigi O nastanku vrst, ki je mlajšemu bralcu prilagojena različica njegovega dela, lahko tudi ti odkrivaš neverjetno raznolikost živih bitij in njihovih vrst, spoznavaš vzgibe boja za obstanek, proučuješ najmanjše bakterije in se izgubljaš v vejevju velikega drevesa življenja. Pokukaj noter. Čaka te EVOLUCIJA!

Prestolnico Roberta Menasseja so nekateri že poimenovali za prvi veliki roman Evropske unije. Angleški prevod romana je izšel ravno v času brexita in za svojega sta ga vzeli obe strani: tako nasprotniki britanskega izstopa, ki v romanu vidijo spomenik ideji Evropske unije, kot podporniki, ki so mnenja, da roman nakazuje, da za EU ni (več) pravega upanja. Satira o bruseljski birokraciji spremlja uradnike, ki skušajo ob jubileju preobrniti negativno javno mnenje o Evropski komisiji, pri tem pa se ne zmorejo zediniti, ali je temelj EU res protinacionalistična ideja kot opomin izkušnje Auschwitza. Zgodi se še skrivnosten umor, ki ga oblasti očitno skušajo pomesti pod preprogo, prašičerejci iščejo skupno strategijo prodora na Kitajsko, največji umi razpravljajo o ekonomski prihodnosti EU, po Bruslju pa tava fantomski prašič …

Pesmi za moje ljudi enega najvidnejših koroško-slovenskih pesnikov Andreja Kokota (1936–2012) so izšle 23. novembra 2021, ob 80-letnici pesnikovega rojstva. S spremno besedo jih na svoje literarno mesto postavlja ugledni literarni zgodovinar Matjaž Kmecl, ki o pesniku zapiše: »Kokotove pesmi so vera na smrt obsojenega v človečnost, v smisel zvestobe in identičnosti. In so seveda kar naprej navznoter najpopolnejša elegija, tako polna stisk, da bi je takšne v današnjem novoevropskem svetu, opremljenem z bleščečim slovarjem demokratizmov, enostavno ne smelo biti.« Kokot, pesnik, samorastnik, je pisal liriko, prozo, kritike in ravno v tem tihem napetem obdobju, v katerem se nahajamo, nas bo Kokotova lirika morda spodbudila, da bomo začeli drugače razmišljati o vsakdanu.

Knjigarna Haček v običajnem delovnem času (9.00–18.00) sprejema prednaročila po telefonu +4346355464 ali po e-pošti [email protected]. Naročene knjige v rdeči vrečki pripravijo za prevzem pred vrati.