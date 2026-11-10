V okviru projekta Slovenščino DO/ŽIVETI KKZ in SPZ vabita na Tihi bralni klub, sproščeno srečanje za vse, ki radi berejo, ali za tiste, ki bi radi branju v slovenščini namenili več časa. Tihi bralni klub Celovec se razlikuje od običajnega bralnega kluba: ni ene same knjige, ki bi jo morali vsi prebrati, prav tako ni pričakovano, da med srečanji berete naprej. Vsak udeleženec in vsaka udeleženka si izbere svoje branje, bodisi roman, pesniško zbirko, članek v časopisu, strokovno knjigo ali zvočno knjigo. Prvo srečanje bo 12. novembra ob 20.00 prek Zooma – prijavite se lahko na spletni strani www.slovensko.at/tihibralniklub ali nam pišite na e-poštni naslov [email protected]. Pridružite se lahko v pižami na kavču, s čajem v eni roki in knjigo v drugi. Tihi bralni klub se bo predvidoma srečaval enkrat mesečno, srečanja naj bodo priložnost za vdih, trenutek zase in slovensko branje.