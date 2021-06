Literarno nagrado mesta Hohenems za avtorje, ki pišejo v nemščini, čeprav njihov prvi jezik ni nemščina, so letos podelili že sedmič. Tokrat je žirija odločila, da bo nagrado v vrednosti 7.000 evrov prejel Korošec Stefan Feinig s prispevkom »The ever-living ghost – a new kind of landscape«.

Stefan Feinig, rojen leta 1987, je odraščal v Svečah. Po maturi na Slovenski gimnaziji je študiral publicistiko in filozofijo ter anglistiko in amerikanistiko, pa tudi psihologijo. Prvi dve knjigi Banalitäten des Wahnsinns (Plehkosti norosti) in Das wilde Schaf (Divja ovca) je izdal v nemščini, lani pa je pri Mohorjevi založbi izšla njegova dvojezična pesniška zbirka Rob krožnika in obzorje/ Horizont und Tellerrand.

Od leta 2014 naprej objavlja svoja besedila (liriko, prozo in eseje) v antologijah in zbirkah, izdal pa je tudi že nekaj samostojnih del: Banalitäten des Wahnsinns (2015), Das wilde Schaf (2016), in rob krožnika in obzorje / Horizont und Tellerrand (2018). Spomladi 2021 je pri Mohorjevi v Celovcu izšel dvojezični poem 374, v katerem obravnava doživetja v povezavi z brezposelnostjo, v kateri se je znašel, ko je zaradi koronakrize izgubil službo.



Leta 2019 je prejel pospeševalno nagrado dežele Koroške za literaturo, leta 2020 pa nagrado Mohorjeve družbe za prozo koroških avtorjev v slovenskem jeziku.