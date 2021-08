Ponedeljki in četrtki so odslej na večjezičnem radiu Agora priložnost za poezijo. Pesnica Monika Grill s sodelavci predstavlja pesmi v slovenskem in nemškem jeziku. Dvojezičnost naj bi se razvila v večjezičnost.

Pisanje in doživljanje sveta v dveh jezikih je Monika Grill izkusila sama. Čeprav, kakor pravi, pri njej ni šlo za dvojezičnost, temveč za enojezičnost v ločenih časovnih obdobjih.

Odraščala je pod Križno goro v Celovcu z nemščino, se potem preselila v Združene države Amerike, kjer je postala angleščina njen jezik. V njem je pisala tudi pesmi. Ko se je po več ko treh desetletjih vrnila na Koroško, je morala ugotoviti, da se je nemščini morala spet povsem na novo privaditi. »V nemškem delu možganov za desetletja ni bilo spominov, ti so bili shranjeni le v angleščini.« Zdaj piše v nemščini, a je z jezikovnim preskokom najprej zamenjala tudi obliko.

Namesto lirike se je začela izražati v prozi in šele s časom spet osvojila intimnejše sredstvo pesnikovanja v nemščini. Leta 2016 je za svoje delo prejela nagrado za liriko celovškega komunalnega podjetja Stadtwerke.

Z vrnitvijo v prvotno domovino Koroško in menjavo jezikovnega okolja je Monika Grill postala posebej pozorna na koroško jezikovno situacijo, na dejstvo, da v deželi govorijo, živijo in ustvarjajo v dveh domačih jezikih. Pri lanskem projektu Gradimo mostove v okviru plebiscitnih slavij CarinthiJA2020 je sodelovala z dvojezično zvočno inštalacijo na mostu pri elektrarni med občinama Bilčovs in Bistrica v Rožu, z letošnjim avgustom pa je na večjezičnem radiu Agora zagnala novo oddajo Lirični utrinki.

Vsak ponedeljek ob 11.45 ter s ponovitvijo ob četrtkih ob 14.45 je sedem minut namenjenih poeziji v obeh deželnih jezikih, včasih pa tudi še v angleščini ali makedonščini. Bistveno je, da so pesniki povezani s Koroško in Slovenijo in da so njihova dela prevedena v slovenščino in nemščino.

Doslej so sodelavci oddaje – poleg Monike Grill berejo pesmi Simona Roblek, Michael Kristof-Kranzelbinder in Alfred Woschitz – predstavili med drugim dela Gustava Januša, Mete Kušar, Betty Quast, Lidije Golc, Mance Košir in avtorice oddaje same.

»Namen oddaje je, da približa poezijo na nevsiljiv, prijeten način in to v obliki in času, ko bi to mogoče najmanj pričakovali,« pravi Monika Grill. Vse oddaje je mogoče po predvajanju poslušati na spletni strani radia Agora.