CelovecV prepolni Musilovi hiši v Celovcu je Drago Jančar predstavil svoj nagrajeni roman In ljubezen tudi ter prevod v nemški jezik.

»Nisem vedel, da je na Koroškem toliko bralcev, kaj šele bralcev mojih del. Občutek imam, da v Avstriji berejo moje knjige bolj kot v Sloveniji.« Tako presenečen je ta torek pozdravil Drago Jančar občinstvo v nabito polni Musilovi hiši v Celovcu, kjer je najbolj prevajani in mednarodno najbolj priznani slovenski pisatelj predstavil svoj roman In ljubezen tudi, za katerega je leta 2018 prejel nagrado kresnik za najboljši slovenski roman leta. Iz odličnega nemškega prevoda romana je skupaj z Jančarjem, ki je predstavil slovenski izvirnik, brala prevajalka Daniela Kocmut. Knjiga z nemškim naslovom Wenn die Liebe ruht se je povzpela na vrh ORF-ove lestice najbolj branih leposlovnih knjig v Avstriji.

V pogovoru s strokovnim sodelavcem Musilovega inštituta Dominikom Sriencem je Jančar pojasnil tudi naslov knjige In ljubezen tudi, za katerega pravi, da je za njegove »predstave o literaturi nekoliko čuden, s težavo celo izgovorim to besedo v vsakdanjem življenju, kaj šele, da bi jo dal na naslov knjige, ampak tukaj ni šlo drugače.« Knjiga je namreč roman o ljubezni in o vojni, o poskusu, da se v labirintu vojne ohrani ljubezen, naslov pa je vzel iz pesmi Lorda Byrona »Ne pojdeva več.« Iz iste kitice te pesmi, a drugačen verz je tudi nemški naslov, v francoščini pa spet drug verz.

V romanu nagovori dekle, Sonja, SS oficirja Ludeka, sedaj Ludwiga, ki ga pozna iz otroštva, da bi rešila svojega fanta, ujetega partizana Valentina, iz zapora. Namen ji sicer uspe, a Sonja zato plača strašansko visoko ceno. Kot je dejal Jančar, knjiga ni zgodovinski roman, ker takih po njegovem ni, vendar pa temelji na resničnem ozadju, četudi je zgodba nastala v domišljiji. »Dogaja se v atmosferi silne napetosti, nenehnega terorja, odpora in sredi leta 1944, ko na Maribor začnejo padati tudi bombe zavezniških letal, ker je bilo mesto važno industrijsko središče nemške letalske industrije. Sredi tega kaosa se dogaja roman, ki govori o ljubezni.« Knjiga In ljubezen tudi je na voljo v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu.