Režiser Martin Kušej 25. aprila v Kulturnem domu v Pliberku

Kušejeva knjiga je z naslovom »Hinter mir weiß« izšla v nemščini leta 2022, lani pa z naslovom »Za mano belina« v založbi Beletrina v prevodu Tine Mahkota tudi v slovenskem jeziku. Martin Kušej (64) dobesedno: »Zame je veliko veselje, da lahko svojo knjigo končno predstavim tudi tukaj na Koroškem, v pokrajini, iz katere izhajam – in kot vsi vejo, mi je prav dvojezičnost zelo pri srcu. Zato upam, da se bo tega dogodka udeležilo veliko ljudi s Koroškega, na katerem bodo odlomki iz knjige prebrani v nemščini in slovenščini, prav tako pa mi bodo lahko zastavili osebna vprašanja. Moja knjiga ni avtobiografija, temveč opis nekaterih mojih najpomembnejših gledaliških del – ki so seveda močno prežeta z določenimi obdobji mojega življenja, družbenimi in estetskimi razmišljanji ter pripovedmi o odločilnih dogodkih, ki so vedno vplivali na moje umetniško delo. Knjiga je trenutno na voljo v nemški in slovenski različici; kmalu naj bi izšla tudi v hrvaščini, češčini in ruščini. Ta poudarek na slovanskih jezikih zagotovo izhaja iz mojega delovanja in mojih uprizoritev v Ljubljani, Mariboru, Varaždinu in Dubrovniku. Tam sem doživel zelo lepo spoštovanje, ki mi ga v nekaterih dunajskih krogih pogosto niso izkazali.« V knjigi Kušej spregovori tudi o svoji identiteti koroškega Slovenca, ki je nikoli ni zatajil, ter o svojih začetkih v slovenskem gledališču v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. »Za mano belina« se upira pogledu nazaj – gledališče je za Martina Kušeja »umetnost trenutka«, v kateri preteklost nima osrednje vloge.