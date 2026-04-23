Režiser Martin Kušej 25. aprila v Kulturnem domu v Pliberku

Kušejeva knjiga je z naslovom »Hinter mir weiß« izšla v nemščini leta 2022, lani pa z naslovom »Za mano belina« v založbi Beletrina v prevodu Tine Mahkota tudi v slovenskem jeziku. Martin Kušej (64) dobesedno: »Zame je veliko veselje, da lahko svojo knjigo končno predstavim tudi tukaj na Koroškem, v pokrajini, iz katere izhajam – in kot vsi vejo, mi je prav dvojezičnost zelo pri srcu. Zato upam, da se bo tega dogodka udeležilo veliko ljudi s Koroškega, na katerem bodo odlomki iz knjige prebrani v nemščini in slovenščini, prav tako pa mi bodo lahko zastavili osebna vprašanja. Moja knjiga ni avtobiografija, temveč opis nekaterih mojih najpomembnejših gledaliških del – ki so seveda močno prežeta z določenimi obdobji mojega življenja, družbenimi in estetskimi razmišljanji ter pripovedmi o odločilnih dogodkih, ki so vedno vplivali na moje umetniško delo. Knjiga je trenutno na voljo v nemški in slovenski različici; kmalu naj bi izšla tudi v hrvaščini, češčini in ruščini. Ta poudarek na slovanskih jezikih zagotovo izhaja iz mojega delovanja in mojih uprizoritev v Ljubljani, Mariboru, Varaždinu in Dubrovniku. Tam sem doživel zelo lepo spoštovanje, ki mi ga v nekaterih dunajskih krogih pogosto niso izkazali.« V knjigi Kušej spregovori tudi o svoji identiteti koroškega Slovenca, ki je nikoli ni zatajil, ter o svojih začetkih v slovenskem gledališču v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. »Za mano belina« se upira pogledu nazaj – gledališče je za Martina Kušeja »umetnost trenutka«, v kateri preteklost nima osrednje vloge.
Na predstavitvi knjige v Pliberku, ki bo 25. aprila, ob 19.00, v Kulturnem domu, bodo poleg avtorja še sodelovali Christine Lasta, Aleksander Tolmaier in Magda Kropiunig. Za glasbeni del večera bo poskrbel moški pevski zbor Foltej Hartman pod vodstvom Martina Kušeja iz Šmihela, ki pa namesto režije vodi zbor. Je tudi znan pevec in vodja kvinteta Donet.
