V nedeljo, 30. oktobra je v Muzeju Wernerja Berga potekala razglasitev zmagovalk in zmagovalcev letošnjega, 11. literarnega natečaja Mestne občine Pliberk »Kärnten wortwörtlich!/Koroška v besedi!«. Razglasitev prvih mest je spremljalo branje najboljših besedil.

Pliberk – Odziv na letošnji razpis Mestne občine Pliberk je bil nekoliko manjši kot pred pandemijo (65 prispevkov napram približno 90 v letu 2019/2020 ), so pa organizatorji zelo veseli, da je po »dveh letih premora« njihov natečaj »spet zaživel«, tako Marko Trampusch. Kulturni referent Trampusch se je uvodoma zahvalil dolgoletni vodji in pobudnici pliberškega literarnega natečaja, Evi Verhnjak-Pikalo, ki je dvojezični natečaj vodila deset let. Zmagovalni prispevki preteklih deset let natečaja so pred dvema letoma izšli v knjigi »Wortwörtlich/Dobesedno«.

Koordinatorka literarnega natečaja »Koroška v besedi« je letos postala Jasna Černjak iz Slovenske prosvetne zveze. Tudi med članicami in člani žirije je nekaj novih obrazov, recimo Amina Majetić, Monika Gril, Ivana Kampuš in Rezka Kanzian. Razglasitev zmagovalnih prispevkov je v obeh deželnih jezikih moderiral Raimund Grilc, za doživeto glasbeno spremljavo prireditve je s tremi lastnimi kompozicijami poskrbel odlični orgličar Arthur Ottowitz, vodja Muzeja Wernerja Berga.

Nagrajenci 11. literarnega natečaja Mestne občine Pliberk letos prihajajo iz Celovca (Anneliese Merkač-Hauser – lirika v nemškem jeziku), Ljubljane (Tomaž Lapajne Dekleva – proza v slovenskem jeziku), Maribora (Stanka Devjak – lirika v slovenskem jeziku in Münchna (Günther Hüttner – proza v nemškem jeziku). Iz dvojezičnega območja južne Koroške je letos na natečaj prispelo 13 prispevkov izmed 65.