Prenovili so največjo slovensko knjižnico v Avstriji

Prostore so preuredili, ob vstopu je nastal večji prostor za otroke in prireditve. Tam so zdaj otroške in mladinske knjige, knjige za odrasle pa so povečini nadstropje više. Študijska knjižnica ima tudi manjši izposojevališči v Kulturnem domu v Dobrli vasi (od 2022, petek 16.00–18.00 ter skupine po dogovoru) in v Hiši kulture v Železni Kapli (od 2023, sobota 10.00–12.00 ter skupine po dogovoru).
Mitja Rovšek (SPZ) je povedal, da so v prenovo vložili 12.000 evrov. Gre za skromno, a pomembno investicijo za knjižničarke in obiskovalce. Poudaril je vlogo knjižnice pri ohranjanju jezika in razvoju bralne pismenosti. Prostore so prilagodili programu, ki je bil v zadnjih letih namenjen predvsem otrokom in mladini. Generalna konzulka Maja Balant Slobodjanac je izrazila željo, da bi mladi kljub digitalizaciji posegali po knjigah in v njih našli spodbudo za kritično razmišljanje. Spregovorila sta tudi Bernard Sadovnik (SKS) in Florian Wieser (ZSO).
Slovenska študijska knjižnica (SŠK) hrani 140.000 knjig in je največja knjižnica s slovenskim gradivom v Avstriji ter druga največja na Koroškem. Polovica knjig je otroških in mladinskih, pojasnjuje vodja knjižnice Dragana Laketić. Laketić dodaja, da ima knjižnica več kot 800 aktivnih članov. Ti so si v letu 2025 izposodili 48.980 knjig. SŠK je v letu 2025 izvedla 60 pravljičnih uric in 87 potujočih knjižnic. V bralnih projektih je sodelovalo 1.354 otrok pri Bralni znački, 134 pri projektu Korošci pa bukve beremo, 84 pri Moja družina bere in 1.581 pri projektu Miša.
Prihodnje leto bo knjižnica obeležila 100-letnico, saj je bila njena predhodnica ustanovljena leta 1927 kot centralna knjižnica Slovenske krščansko socialne zveze, poznejše Slovenske prosvetne zveze.
Knjižnica je odprta ob ponedeljkih in torkih od 10.00 do 18.00, ob sredah in četrtkih od 9.00 do 16.00, ob petkih pa od 10.00 do 15.00.
