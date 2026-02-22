Prenovili so največjo slovensko knjižnico v Avstriji

Mitja Rovšek (SPZ) je povedal, da so v prenovo vložili 12.000 evrov. Gre za skromno, a pomembno investicijo za knjižničarke in obiskovalce. Poudaril je vlogo knjižnice pri ohranjanju jezika in razvoju bralne pismenosti. Prostore so prilagodili programu, ki je bil v zadnjih letih namenjen predvsem otrokom in mladini. Generalna konzulka Maja Balant Slobodjanac je izrazila željo, da bi mladi kljub digitalizaciji posegali po knjigah in v njih našli spodbudo za kritično razmišljanje. Spregovorila sta tudi Bernard Sadovnik (SKS) in Florian Wieser (ZSO).