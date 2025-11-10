Pliberk podelil nagrade slovenskim in nemškim literatom

V soboto, 25. oktobra, je v Muzeju Wernerja Berga v Pliberku potekal zaključek 14. dvojezičnega literarnega natečaja »Koroška v besedi – Kärnten wortwörtlich«, ki ga razpisuje kulturni referat mestne občine Pliberk. Letos je sodelovalo 65 avtorjev in avtoric, ki so za nagrade v višini 500 € prispevali svoja izvirna dela. Natečaj je bil razdeljen na štiri kategorije. 19 jih je sodelovalo s prozo v nemškem jeziku, 22 z liriko v nemškem jeziku, 7 s prozo v slovenskem jeziku in 17 z liriko v slovenskem jeziku. Iz Avstrije je prispelo 36 del, 21 iz Slovenije, 4 dela iz Nemčije in eno iz Italije. Prispevke za slovensko prozo so oddali le avtorji iz Slovenije, lirični prispevki pa so prišli tudi iz Avstrije.
Zmagovalci letošnje izdaje so: v kategoriji nemška lirika upokojena profesorica Slovenske gimnazije Vera Wutti-Incko, nemška lirika gospa Sigune Schnabel, v kategoriji slovenska lirika Stojan Knez ter slovenska proza gospa Majda Arhnauer Subašič. Koordinatorka natečaja Jasna Černjak je poudarila veselje nad številnim odzivom, medtem ko je kulturni referent občine Pliberk Marko Trampusch iz Enotne liste poudaril pomen natečaja za bogatenje kulturnega življenja v občini. Dogodek je potrdil, da beseda v obeh jezikih ostaja živa vez med ljudmi in kulturami Koroške.
Pisanje je del mojega življenja že od gimnazije, ko smo imeli literarni časopis Dijaški glas in sem tam objavila prve pesmi. Pišem tako v slovenščini kot v nemščini – kakor pride, ne prevajam svojih pesmi, ampak nastanejo bodisi v enem bodisi v drugem jeziku. Rada bi izdala svojo pesniško zbirko. Delam na tem in upam, da bo že kmalu izšla. Tokrat sem imela nekaj novih nemških pesmi, ki še niso bile objavljene, in sem si mislila, da bom
z njimi sodelovala. Bila sem res presenečena,
ko sem dobila prvo nagrado.«
