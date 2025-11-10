Novice logo
Pliberk podelil nagrade slovenskim in nemškim literatom

10.11.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Dvojezični literarni natečaj »Koroška v besedi – Kärnten wortwörtlich« je letos v Pliberku znova povezal slovenske in nemške prozne in lirične ustvarjalce v moči besede in kulture.
Z leve: nagrajenki Majda Arhnauer Subašič, Sigune Schnabel, koordinatorka natečaja Jasna Černjak, nagrajenka Vera Wutti-Incko, nagrajenec Stojan Knezin, kulturni referent občine Pliberk Marko Trampusch

V soboto, 25. oktobra, je v Muzeju Wernerja Berga v Pliberku potekal zaključek 14. dvojezičnega literarnega natečaja »Koroška v besedi – Kärnten wortwörtlich«, ki ga razpisuje kulturni referat mestne občine Pliberk. Letos je sodelovalo 65 avtorjev in avtoric, ki so za nagrade v višini 500 € prispevali svoja izvirna dela. Natečaj je bil razdeljen na štiri kategorije. 19 jih je sodelovalo s prozo v nemškem jeziku, 22 z liriko v nemškem jeziku, 7 s prozo v slovenskem jeziku in 17 z liriko v slovenskem jeziku. Iz Avstrije je prispelo 36 del, 21 iz Slovenije, 4 dela iz Nemčije in eno iz Italije. Prispevke za slovensko prozo so oddali le avtorji iz Slovenije, lirični prispevki pa so prišli tudi iz Avstrije.

V Muzeju Werneja Berga je na podelitvi nagrad natečaja za glasbeni okvir na orglicah poskrbel Arthur Ottowitz.

Zmagovalci letošnje izdaje so: v kategoriji  nemška lirika upokojena profesorica Slovenske gimnazije Vera Wutti-Incko, nemška lirika gospa Sigune Schnabel, v kategoriji slovenska lirika Stojan Knez ter slovenska proza gospa Majda Arhnauer Subašič. Koordinatorka natečaja Jasna Černjak je poudarila veselje nad številnim odzivom, medtem ko je kulturni referent občine Pliberk Marko Trampusch iz Enotne liste poudaril pomen natečaja za bogatenje kulturnega življenja v občini. Dogodek je potrdil, da beseda v obeh jezikih ostaja živa vez med ljudmi in kulturami Koroške.

Vera Wutti Incko(66)
BorovljeFerlach

Pisanje je del mojega življenja že od gimnazije, ko smo imeli literarni časopis Dijaški glas in sem tam objavila prve pesmi. Pišem tako v slovenščini kot v nemščini – kakor pride, ne prevajam svojih pesmi, ampak nastanejo bodisi v enem bodisi v drugem jeziku. Rada bi izdala svojo pesniško zbirko. Delam na tem in upam, da bo že kmalu izšla. Tokrat sem imela nekaj novih nemških pesmi, ki še niso bile objavljene, in sem si mislila, da bom
z njimi sodelovala. Bila sem res presenečena,
ko sem dobila prvo nagrado.«

