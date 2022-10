Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) podeljujeta letošnjo Einspielerjevo nagrado pisatelju Josefu Winklerju. Organizaciji sta v sporočilu za javnost zapisali, da mu nagrado podlejujeta »za njegova prizadevanja za priznanje koroške slovenske literature in za pomen slovenskega jezika kot bistven in enakopraven del dežele Koroške.«

Podelitev bo v ponedeljek, 15. novembra 2022, ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu (10.-Oktoberstraße 25/I). Slavnostna govornica bo mag. Zdenka Hafner-Čelan.

Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza od leta 1988 dalje podeljujeta Einspielerjevo nagrado, da počastita osebnosti javnega življenja, znanosti, umetnosti in kulture iz večinskega naroda na Koroškem in preko meja Koroške za njihovo razumevanje in njihova prizadevanja za slovensko narodno skupnost na Koroškem.