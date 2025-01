Pisana Promlad 2025 – Na dan z besedilom!: Natečaj že 15. vabi k sodelovanju

Organizator literarnega natečaja je Volbankova ustanova, katere glavni namen je podpiranje projektov s težiščem jezik in mladina. Prvič je bil natečaj Pisana Promlad izveden v letu 2010/2011. Novost letošnjega natečaja je, da sta se spremenili prvi dve starostni stopnji. V 1. starostni skupini so otroci od 2. do 4. šolske stopnje, v 2. starostni skupini pa od 5. do 9. šolske stopnje. V višji starostni skupini so dijakinje in dijaki 10. do 13. šolske stopnje, v najvišji starostni skupini pa študentke in študenti do 25. leta starosti. Strokovna sodelavka oz. vodja natečaja Pisana Promlad je slavistka Jasna Černjak. Kot pravi, so bile že prej štiri starostne skupine, spremenilo se je to, da zdaj prva starostna skupina obsega samo ljudske šole.