Na pisateljskem srečanju je zapela tudi umetna inteligenca

Pri teh sodobnih pripomočkih gre za orodja umetne inteligence, kot sta Chat GPT in SongR. Z njima je šmihelski ravnatelj in glasbenik Danilo Katz »v 54 sekundah« iz vabila na letošnje srečanje Društva slovenskih pisateljev v Avstriji (DSPA) sproduciral 3-minutno R&B pesem. Soorganizator pisateljskega srečanja na Obirskem je poleg DSPA Slovensko prosvetno društvo (SPD) »Valentin Polanšek«. Letošnje srečanje je potekalo pod geslom »Zvočnost jezika: glasba in literatura«. Predsednica DSPA Amina Majetić je pri pozdravu preletela dejavnosti DSPA v preteklem letu in ponudila vpogled v Rastje 19, ki bo 25. novembra predstavljeno v Hačku. Rastje 19 bo izšlo na temo svobode 80 let po osvoboditvi. O zgodovini pisateljskih srečanj na Obirskem je spregovoril Avgust Brumnik, predsednik SPD »Valentin Polanšek«, ki letos praznuje 50 let delovanja. Poleg Danila Katza sta bila referenta tudi glasbenika Nikolaj Efendi in Jani Kovačič. Efendi je spregovoril o svojem ustvarjalnem procesu, na začetku katerega je večinoma »ideja kot uganka, ki je ne znam razvozlati«. A tudi o tem, kako njegova resnica postane tuja, takoj ko pesem izvede v živo pred občinstvom, ki si iz te Efendijeve resnice ustvari svojo. Kantavtor Jani Kovačič, ki je leta 1984 Slovencem podaril legendarno pesem Delam, je navzočim ponudil vpogled v nekaj vzorcev in prijemov, ki se jih poslužuje pri uglasbitvi svojih besedil, tekstov pesmi tujih avtorjev, a tudi srednjeveških ljudskih balad o detomorilkah. Popoldne so po kosilu nastopile Praprotnice, ki so uvodoma zapele uglasbitev pesmi Andreja Kokota Ubijalci niso več med nami. Ob koncu popoldanskega programa je članica DSPA, slovenska pesnica Lidija Golc, ponudila pregled vseh publikacij, torej zbornikov, zbirk in književnih del koroškoslovenskih avtoric in avtorjev, ki so izšle po drugi svetovni vojni.
S koroškimi Slovenci sem se prvič srečal v času študija. Ko se je začela moja kariera glasbenika, smo v 80. letih, ko so bile ravno neke volitve, prišli nastopit v Železno Kaplo. Tja nas je povabil podmladek socialistov, ko smo prišli v Kaplo, je bila tam cela zmešnjava. Na naše vprašanje, kaj se godi, smo dobili odogovor, da so se naši gostitelji iz gostilne odpravili dopolnjevat nemške table s slovenskimi krajevnimi imeni. Ti fantje so nato pijani zleteli s ceste v jarek, med to nezgodo se jim je barva polila po avtu, tako da niso mogli niti zanikati svojega početja, ko je na kraj nesreče prispela policija. A koncert nam je vseeno uspelo odigrati.
Pred dvema tednoma je DSPA organiziralo projekcijo filma Gram srca o problematiki drog in zasvojenosti ter pogovor z režiserjem Janom Cvitkovičem. Po pisateljskem srečanju do konca leta vabimo še na tri naše prireditve. Prva je pub kviz v Centrisu v Šentjanžu 6. novembra, ki želi književnost približati tudi ljudem, ki ne hodijo na literarne večere, in povezati književnost s kulinariko. Druga je predstavitev tematske številke revije Rastje 19 v Hačku 25. novembra. Tretja pa je predstavitev Rastja 19 v okviru razstave Si vis pacem Karla Vouka, ki bo 12. decembra v k&k centru Šentjanž.
