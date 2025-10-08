Na pisateljskem srečanju je zapela tudi umetna inteligenca

Pri teh sodobnih pripomočkih gre za orodja umetne inteligence, kot sta Chat GPT in SongR. Z njima je šmihelski ravnatelj in glasbenik Danilo Katz »v 54 sekundah« iz vabila na letošnje srečanje Društva slovenskih pisateljev v Avstriji (DSPA) sproduciral 3-minutno R&B pesem. Soorganizator pisateljskega srečanja na Obirskem je poleg DSPA Slovensko prosvetno društvo (SPD) »Valentin Polanšek«. Letošnje srečanje je potekalo pod geslom »Zvočnost jezika: glasba in literatura«. Predsednica DSPA Amina Majetić je pri pozdravu preletela dejavnosti DSPA v preteklem letu in ponudila vpogled v Rastje 19, ki bo 25. novembra predstavljeno v Hačku. Rastje 19 bo izšlo na temo svobode 80 let po osvoboditvi. O zgodovini pisateljskih srečanj na Obirskem je spregovoril Avgust Brumnik, predsednik SPD »Valentin Polanšek«, ki letos praznuje 50 let delovanja. Poleg Danila Katza sta bila referenta tudi glasbenika Nikolaj Efendi in Jani Kovačič. Efendi je spregovoril o svojem ustvarjalnem procesu, na začetku katerega je večinoma »ideja kot uganka, ki je ne znam razvozlati«. A tudi o tem, kako njegova resnica postane tuja, takoj ko pesem izvede v živo pred občinstvom, ki si iz te Efendijeve resnice ustvari svojo. Kantavtor Jani Kovačič, ki je leta 1984 Slovencem podaril legendarno pesem Delam, je navzočim ponudil vpogled v nekaj vzorcev in prijemov, ki se jih poslužuje pri uglasbitvi svojih besedil, tekstov pesmi tujih avtorjev, a tudi srednjeveških ljudskih balad o detomorilkah. Popoldne so po kosilu nastopile Praprotnice, ki so uvodoma zapele uglasbitev pesmi Andreja Kokota Ubijalci niso več med nami. Ob koncu popoldanskega programa je članica DSPA, slovenska pesnica Lidija Golc, ponudila pregled vseh publikacij, torej zbornikov, zbirk in književnih del koroškoslovenskih avtoric in avtorjev, ki so izšle po drugi svetovni vojni.