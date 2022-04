Bralni projekt MIŠA želi otroke v starosti 3 do 10 let vpeljati v skrivnostni svet knjig. Z drugimi besedami: spodbuditi želi družinsko branje, saj je to starostno obdobje odločilno za trdne osnove bralne socializacije.

Projekt MIŠA je nastal, da bi otroke na predšolski oz. ljudskošolski razvojni stopnji, ki še nimajo (dobro) razvitih bralnih kompetenc, vpeljali v čarobni svet knjig, knjigarn in knjižnic. Je torej projekt, kjer je v ospredju afektivni vidik branja, to je čustveno-motivacijski vidik.

Maria Gabriela Pörtsch: Za otroke v starosti od 3 do 10 let je nastala spletna aplikacija v obeh deželnih jezikih, tako da se bodo mladi uporabniki lažje znašli pri odkrivanju spletne strani, ne glede na jezikovno raven, ki so jo dosegli v slovenščini. Uporaba spletne strani naj poveča atraktivnost branja otroške literature v slovenskem jeziku oz. literature nasploh. Želimo, da se otroci razvijejo v čim bolj samostojne bralke in bralce, ki z veseljem segajo po knjigah in berila izbirajo glede na lastne interese in jezikovne ter bralne spretnosti.

Projekt ponuja nabor devetdesetih otroških knjig v slovenskem jeziku na treh kompetenčnih stopnjah.

KUL MIŠA – knjige za otroke, ki še niso vešči branja, ali za tiste, ki šele spoznavajo slovenski jezik. Ilustracije spodbujajo radovednost in pripomorejo k razumevanju – to je na dvojezičnem območju zelo pomembno, saj ustrezne ilustracije lahko nadomestijo prevajanje, tako da otroci čim dlje ostanejo v slovenskem jeziku.

SUPER MIŠA – zgodbice, kjer se kratka sporočila ponavljajo, kar poenostavi branje in razumevanje.

MEGA MIŠA – knjige z nekoliko daljšimi besedili, ilustracije pogosto niso več nosilke pomena, teme pa upoštevajo doživljajski svet otrok.

Bernarda Volavšek Kurasch: Izbor ustreznih knjig ni bil enostaven, saj imamo izredno malo otroške literature, ki bi upoštevala posebno situacijo na Koroškem in bi bila napisana za dvojezične otroke z različno jezikovno kompetenco. Pri večini knjig gre za prevode ali za izvirna besedila, namenjena otrokom v Sloveniji, kjer je slovenščina glavni jezik socializacije.

Povezovanje klasičnega branja z modernimi mediji

Otroci si na spletni strani izberejo knjigo. Če želijo, lahko knjigo rezervirajo v Slovenski študijski knjižnici. Obiščejo knjižnico ali knjigarno, kjer si priskrbijo knjigo v papirnati obliki. Ko jo preberejo, se vrnejo na spletno stran, kjer jih čaka kviz. Možna je večkratna obdelava kviznih vprašanj, za vsak pravilni odgovor pa bralka oz. bralec dobi določeno število zvezdic. Na koncu vse udeležence čaka nagradna zabava.

Dragana Laketić: Z nagradnimi zvezdicami ne spodbujamo tekmovalnosti med otroki, temveč občutek skupnosti in solidarnosti, saj otroci zvezdice zbirajo za bralno miško, ki jih vabi na potovanje po virtualni galaksiji in jih motivira, da odkrijejo, kaj vse se skriva v knjigarnah, knjižnicah in knjigah. Če mladi Mišini prijatelji obiščejo študijsko knjižnico, jih usmerimo v kotiček, kjer jih MIŠA že nestrpno pričakuje.

Od ideje do uresničitve projekta

Slovenska prosvetna zveza (SPZ) je z inovativno idejo v življenje priklicala digitalni bralni projekt. V delovni skupini so kompetence združili Mitja Rovšek kot iniciator projekta, vodja projekta Maria Gabriela Pörtsch in Bernarda Volavšek Kurasch, ki je prispevala jezikovno-pedagoško zasnovo. Umetnica Simona Rovšek je izdelala maskoto z imenom MIŠA, ta pa je temelj slikovne podobe izpod ilustratorskega peresa Maje Lubi. Sodelavke in sodelavec Slovenske študijske knjižnice (Dragana Laketić, Katja Bahč, Jasna Černjak in Adrian Ciomaga) so izdelali kvize in bodo tudi v prihodnje obiskovalce seznanjali z MIŠO. Mišino spletno stran je oblikoval in opremil Avguštin Malle ml., sodelovala pa sta še lektorica Klasja Kovačič in prevajalec Peter Wieser.

Obiščite spletno stran WWW.MEGAMISA.AT.

Pri registraciji je potreben elektronski naslov,

zato bodo otroci potrebovali pomoč odrasle osebe.