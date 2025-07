Marjan Pandel-Nittnaus: Slovani ne prihajajo, so že tu

70-letni Marjan PandelNittnaus je svoje spomine na šolo in poučevanje leta 2017 izdal pod naslovom »HABE FERTIK«. Na Dunaju je absolvent Slovenske gimnazije 40 let poučeval nemščino, telovadbo in zgodovino. Lani je sledila v samozaložbi izdana knjiga na 400 straneh z naslovom »Slawische Spurensuche«. V pivski kleti prijatelja Kurta Korn­herra se je rodila ideja o potovanju s kolesom po Sloveniji, Slovaški, Češki, Poljski in Ukrajini. Največ besedila je avtor, nekdanji nogometaš SAK, namenil predstavitvi avstrijskih narodnih skupnosti, predvsem zgodovine, izobraževanja, kulture, književnosti in športa koroških Slovenk in Slovencev, pa tudi predstavitvi Ukrajine. Pandel Avstrijcem sporoča, da Slovani ne prihajajo, ampak so že tu. Avtor se je posebej potrudil pri predstavitvi jezikovnih in kulturnih posebnosti številnih slovanskih narodov, ki jim domorodci tukaj običajno brez razlike pravijo čuši. Knjiga »Slawische Spurensuche« vsebuje tudi slovar z najuporabnejšimi izrazi, ki jih na poti skozi slovanske države potrebuje žejen kolesar. V poglavju o Koroški ne manjka spominov na vaške posebneže, ki jih je Marjan v otroštvu spoznal v Mokrijah in okolici. Knjigo »Slawische Spurensuche« je Marjan Pandel-Nittnaus 31. maja predstavil pri Piceyu na Žamanjah.