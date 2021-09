Maja Haderlap bo prejela letošnjo nagrado Christine Lavant v vrednosti 15.000 evrov. Nagrada Christine Lavant je leta 2016 nastala na pobudo Mednarodnega združenja Christine Lavant in je namenjena avtoricam in avtorjem, ki v svojem literarnem ustvarjanju povezujejo visoko estetsko raven s humano držo in družbenokritičnimi pogledi. Nagrado podeljujejo na predlog svetovalnega odbora za literaraturo, katerega člana sta med drugim Martin Kušej, režiser in direktor dunajskega Burgtheatra, in Katja Gasser, vodja literarnega resorja kulturnega oddelka ORF. Od maja 2021 je predsednik svetovalnega odbora dr. Klemens Renoldner, ki je dramaturg, literarni raziskovalec in pisatelj.

Doslejšnji nagrajenci te nagrade so bili Kathrin Schmidt, Bodo Hell, Klaus Merz, Angela Krauß in Judith Schalansky.

Nagrado Christine Lavant bodo letos podelili v nedeljo, 3. oktobra, ob 11.00, v okviru praznične matineje v dunajskem RadioKulturhausu.

Radiokulturhaus bo podelitev predvajal v živo, 10. oktobra pa bodo ob 8.30 na televizijskem kanalu ORFIII predvajali 90-minutni posnetek matineje.