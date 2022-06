Volbankova ustanova je letos že dvanajsto leto v sodelovanju s KKZ in SPZ razpisala literarni natečaj za otroke in mladino. Vabilu Pisane promladi se je odzvalo 687 mladih avtoric in avtorjev, ki so v štirih starostnih skupinah prispevali kar 768 prispevkov.

Strokovna komisija in pripravljalni odbor so za letošnji natečaj izbrali naslednje teme: Prijatelji smo/Prijateljice smo, Čarobna beseda, Dober dan skoz ekran in Kako naprej?. Razpisali so tudi nagrado za narečno besedilo ter besedilo s šole, kjer slovenščina ni učni jezik. Letos je bila dodana še posebna tema za sodelovanje pri projektu Fluid Identities Young, in sicer Eden sem in sem več/Ena sem in sem več.

Organizacijsko je natečaj vodila projektna vodja in strokovna sodelavka Volbankove ustanove Jasna Černjak, v petčlanski strokovni komisiji, ki je izbrala najboljša besedila, pa so bili predsednica komisije Amina Majetić, ki je tudi pisateljica, glasbenica in učiteljica, šolski nadzornik dr. Miha Vrbinc, Martin Kuchling, pisatelj ter sodelavec KKZ, Mateja Rihter, pisateljica in glavna urednica Nedelje, ter Bernarda Volavšek Kurasch, urednica pri časopisu Novice.

Larisa Tomšič in Amina Majetić

Nagrade so v celovškem ORF teatru podelili v torek, 24. maja. Prireditev je povezoval Niko Kupper, za glasbeni okvir je poskrbela priljubljena slovenska kantavtorica Ditka, poslušalci slovenskega radijskega programa ORF pa so podelitev preko radijskih sprejemnikov lahko spremljali v živo.

Kantavtorica Ditka je zapela uglasbena besedila Ferija Lainščka.

Posebna zahvala velja vsem, ki mlade vzpodbujajo k pisanju – to so starši ter pedagoginje in pedagogi, saj mladi avtorji z besedili bežnim mislim dajo obliko, zvok in obstojnost, hkrati pa prispevajo k ohranjanju slovenskega jezika med mlado koroško populacijo.

Amina Majetić: Delo žirije je zelo zanimivo, saj člani prihajamo z različnih področij in imamo različen pristop do literature. Najprej izberemo zelo dobra besedila, potem pa se začne diskusija, dokler ne izberemo najboljših. Ravno ti pogovori o posebnosti jezikovnega izraza in o kakovosti besedil naredijo delo v komisiji dragoceno. Besedila so seveda šifrirana, da se komisija res koncentrira le na besedila. Ta so pogosto presenetljiva, tako da skupaj doživljamo lepe trenutke.

Šira Fera-Tischler je kot predstavnica Volbankove ustanove pozdravila občinstvo.

Jasna Černjak: S potekom zaključne prireditve sem zelo zadovoljna, bilo je zelo sproščeno, najlepše pa je bilo videti nagrajence, ki niso pričakovali nagrade in so vsi srečni prišli na oder, ko so zaslišali posnetek svojega besedila. Več slik lahko najdete tukaj: Povezava

Nagrajenci Pisane promladi 2022

Nižja starostna skupina

1. mesto: Mira Koncilia, Slovenska gimnazija, mentorica Andrea Sturm

2. mesto: Lilu Jelenko, Slovenska gimnazija, mentorica Andrea Sturm

3. mesto: Valentina Gregorič, LŠ Sinča vas, mentorica Miriam Sadnikar

Srednja starostna skupina

1. mesto: Manuel Niemitz, Slovenska gimnazija, mentorica Andrea Sturm

2. mesto: Samuel Piko, Slovenska gimnazija, mentorica Tanja Čertov

3. mesto: Dana Gregorič, Slovenska gimnazija, mentorica Angelika Ogris

Višja starostna skupina

1. mesto: Larisa Tomšič, VŠ za gospodarske poklice Šentpeter, mentorica Marija Perne

2. mesto: Maša Keršič, Dvojezična zvezna trgovska akademija Celovec, mentorica Tanja Čertov

3. mesto: Lucia Kresitschnig, Slovenska gimnazija, mentorica Sandra Lampichler

Posebna nagrada za najboljše besedilo v narečju

Laura Praster, Slovenska gimnazija, mentorica Angelika Ogris

Posebna nagrada za besedilo s šole, kjer slovenščina ni učni jezik

Kitti Varga, Srednja Šola Bekštanj, mentorica Nina Šoba