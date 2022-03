Referat za kulturo mestne občine Pliberk je nedavno razpisal literarni natečaj »Koroška v besedi! – Kärnten wortwörtlich!« za še neobjavljeno besedilo na prosto temo. Organizatorji natečaja so koordinatorka Jasna Černjak, koordinator Arthur Ottowitz, referent za kulturo Marko Trampusch in župan Stefan Visotschnig.

Marko Trampusch je o natečaju dobrovoljno povedal: »Veseli smo, da je po dveh letih spet ta natečaj, nekaj truda je bilo potrebnega, da smo pridobili koordinatorko z ustreznimi referencami, kar Jasna Černjak zagotovo je. Za Pliberk kot mesto kulture je ta natečaj zelo pomemben, to, da lahko nudimo nekaj tudi na literarnem področju. Sodelujoči so iz različnih krajev, tako so sodelovali že avtorji iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije. Želimo si, da bi sodelovalo čim več ljudi, tudi iz Slovenije. Vrhunec natečaja je zaključna prireditev v muzeju Wernerja Berga.« Jasna Černjak je poudarila, da »gre za edini tak natečaj na Koroškem. S tem mislim na možnost, da so prispevki lahko v obeh jezikih. Dve leti se natečaja ni moglo izvesti, zato si ga resnično želimo obuditi. Natečaj je že toliko znan, da so se ga udeležili tudi že uveljavljeni pisatelji in pisateljice, kot je npr. Franjo Frančič ali Daniela Kocmut.«

Jasna Černjak

Zadnji rok za oddajo besedil je 17. junij 2022. Lirično ali prozno besedilo lahko avtorji in avtorice napišete na prosto temo v slovenščini ali v nemščini, in sicer po eno besedilo za posamezno kategorijo (slovenščina, nemščina, proza, lirika). Člani in članice strokovne žirije natečaja so Michael Stöckl, Rezka Kanzian, Uroš Zavodnik (za kategoriji nemščina, lirika) in Gernot Ragger, Ivana Kampuš, Monika Grill (nemščina, proza) ter Mateja Rihter, Martin Kuchling, Irena Oder, Amina Majetić (slovenščina, lirika in proza). Nagrajenci in nagrajenke bodo prejeli denarne nagrade v višini po 500 evrov. Svoja besedila bodo predstavili na literarnem branju, ki bo v nedeljo, 30. oktobra 2022, ob 11. uri v muzeju Wernerja Berga Pliberk.

Marko Trampusch

Lansko leto je ob 10. obletnici literarnega natečaja izšla zbirka nagrajenih besedil v knjižni obliki z naslovom »wortwörtlich/dobesedno«. Izdala jo je založba »der wolf verlag«. Na 352 straneh lahko preberemo nagrajena književna besedila številnih ustvarjalcev in ustvarjalk, zmagovalk in zmagovalcev natečaja v letih 2010–2019. Naročite jo lahko pri občini Pliberk in pri založbi.