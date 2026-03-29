Literarna revija »Rastje« vabi k sodelovanju

K sodelovanju so vabljene vse ustvarjalke in ustvarjalci, povezani s Koroško – bodisi tam živijo bodisi se v svojem delu ukvarjajo s tem prostorom. Vabljeni so tudi prevajalci in prevajalke, ki prevajajo v slovenščino, ob predhodnem dovoljenju avtorja oz. avtorice. Besedila je treba poslati v elektronski obliki do 31. julija 2026 na naslov [email protected]. Rokopise oz. tipkopise sprejemajo po pošti na naslov: Slovenska študijska knjižnica – Revija RASTJE, Mikschallee 4, 9020 Klagenfurt/Celovec. Uredništvo ob tem poziva, naj avtorji prispevke pošljejo čimprej, da se delo ne bo kopičilo; pozneje oddani prispevki bodo upoštevani izključno po predhodnem dogovoru.