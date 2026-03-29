Literarna revija »Rastje« vabi k sodelovanju

V času hitrih sporočil in kratkega razpona pozornosti literatura ostaja prostor premisleka, kritike in ustvarjalne svobode, zato uredništvo revije avtorice in avtorje spodbuja, naj pokažejo svet skozi zrcalo svoje literature. S pisanjem se ohranja slovenska beseda na Koroškem in prav pisanje ji omogoča, da ostaja živ del kulturnega prostora.
Uredništvo vabi k sodelovanju pri nastajanju nove številke literarne revije RASTJE 20 (2026). Tema letošnje izdaje je prosta, zato vabijo literarno kritiko ter pesniška, prozna, dramska, esejistična in prevedena besedila.
K sodelovanju so vabljene vse ustvarjalke in ustvarjalci, povezani s Koroško – bodisi tam živijo bodisi se v svojem delu ukvarjajo s tem prostorom. Vabljeni so tudi prevajalci in prevajalke, ki prevajajo v slovenščino, ob predhodnem dovoljenju avtorja oz. avtorice. Besedila je treba poslati v elektronski obliki do 31. julija 2026 na naslov [email protected]. Rokopise oz. tipkopise sprejemajo po pošti na naslov: Slovenska študijska knjižnica – Revija RASTJE, Mikschallee 4, 9020 Klagenfurt/Celovec. Uredništvo ob tem poziva, naj avtorji prispevke pošljejo čimprej, da se delo ne bo kopičilo; pozneje oddani prispevki bodo upoštevani izključno po predhodnem dogovoru.
Literarna revija Rastje je lansko leto izšla v sodelovanju z razstavo »Si vis pacem …« (kurator Karl Vouk), katere umetniki in umetnice so ustvarili likovno podobo revije. V spominskem letu 2025, ob obeleževanju 80. obletnice konca 2. svetovne vojne, je bila 19. številka Rastja posvečena tej temi.
