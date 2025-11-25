Lipuševa predstavitev knjige Mrtve stvari

»Florjan Lipuš je v vseh svojih delih poskušal iztrgati iz pozabe to, kar se je pač tukaj dogajalo med drugo svetovno vojno, po vojni in še dolgo zatem,« je o koroškem pisatelju povedal urednik založbe Litera Orlando Uršič, ki pomni sodelovanje s pisateljem in večkratnim prestižnim nagrajencem Lipušem vse od leta 2003, ko je mariborska založba Litera prejela njegov rokopis romana Boštjanov let. Willi Ošina, ki je moderiral večer, se Florjana Lipuša spominja tudi kot ljudskošolskega učitelja v Lepeni. Učitelj in avtor številnih odmevnih romanov kot naprimer »Zmote dijaka Tjaža« (1972) in »Gramoz« (2017), je za svoj literarni opus prejel številne nagrade, med drugimi kot prvi koroški Slovenec avstrijsko državno nagrado (2018), najvišje avstrijsko priznanje za dosežke s področja umetnosti in kulture, kulturno nagrado dežele Koroške (2005) in slovenski zlati red za zasluge zaradi izjemnega doprinosa slovenski književnosti (2019). Ali je bila za avtorja važnejša zgodba ali jezik sam, je bilo vprašanje, ki si ga je zastavljal založnik Uršič in komentiral, da je Lipuš verjetno v ospredje postavil slovenščino: »V jeziku si bil zmeraj korak naprej od svojih sodobnikov oz. avtorjev, ki so ustvarjali v Sloveniji. Jezik si postavljal zelo visoko in o tej drži priča tvoj celotni opus.« Urednik izdaje »Mrtve stvari« Aljaž Krivec je poudaril, da Florjan Lipuš v svojem najnovejšem delu »oriše dogajanje med drugo svetovno vojno na avstrijskem Koroškem, nacizem, usodo slovenskega jezika in skupnosti v tem prostoru. Poleg družbene politike in političnih momentov knjiga razkriva še eno plat, ki je izredno intimna in nič manj pomembna kot prva. Gre za spominjanje zgodnjega otroštva, za vprašanja o izgubah in odnosih, ki zaobjemajo tudi izpovedni moment. V kratkem, a nadvse vsebinsko bogatem delu oboje sobiva med platnicami; geografski in zgodovinski popis mikrokozmosa, v katerem se odvija zgodba, na hrbtni strani pa se izriše globalna zgodba.« Vsi navzoči so lahko naposled tudi sami vstopili v literarni svet »Mrtvih stvari«, ko je Florjan Lipuš prebral nekaj odlomkov iz svojega dela.